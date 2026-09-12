Centro de Atenção Psicossocial de Jaru realiza oficina de pintura ao ar livre

Por Assessoria

Publicada em 12/09/2026 às 08h44

Atividade é uma das ferramentas utilizadas no cuidado com a saúde mental

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, vem realizando uma série de ações em alusão ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio e a importância dos cuidados com a saúde mental.

Entre as atividades realizadas está a oficina terapêutica de pintura ao ar livre, promovida pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS na última quarta-feira (9), na Igreja Nossa Senhora.

A iniciativa teve como objetivo estimular a criatividade, a expressão de sentimentos e o fortalecimento de vínculos entre os participantes, utilizando a arte como ferramenta de cuidado e promoção da saúde mental.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, as oficinas de pintura já fazem parte da programação regular do CAPS e contribuem para o bem-estar e a socialização dos usuários. “Ao levarmos a oficina para um espaço externo, aproximamos a comunidade de um dos recursos que utilizamos no cuidado com a saúde mental, combatemos estigmas e ampliamos o acesso à informação sobre os serviços de apoio disponíveis para o cidadão”, explicou.