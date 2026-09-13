Jean Oliveira chega com resultados e reafirma força do compromisso com Alto Alegre dos Parecis

Por Assessoria

Publicada em 13/09/2026 às 09h20

Com diálogo, presença e resultados em ações para o desenvolvimento de Rondônia, o candidato a deputado estadual, Jean Oliveira (que busca a reeleição), cumpriu na sexta-feira (11), uma extensa agenda no município de Alto Alegre dos Parecis, participando de reuniões estratégias, além de visitas a propriedades rurais, feira livre e diálogo com moradores para ouvir demandas e apresentar ações voltadas ao crescimento da região da Zona da Mata.

As pautas relacionadas ao agronegócio, à agricultura familiar, à saúde e à infraestrutura estiveram entre os principais temas debatidos. Durante a agenda, Jean Oliveira destacou a importância da destinação de recursos públicos para ampliar as oportunidades, fortalecer a produção e melhorar a qualidade de vida da população de Alto Alegre e de toda.

Com a visão de investir em quem produz, Jean Oliveira tem colocado entre suas principais bandeiras a destinação de recursos para impulsionar o desenvolvimento dos municípios. Em Alto Alegre dos Parecis, reforçou a destinação de emendas para obras de infraestrutura, incluindo o asfaltamento da principal avenida comercial da cidade e a implantação de iluminação moderna.

Na saúde, o município já recebeu R$ 1 milhão, recurso que está na conta da Prefeitura e será destinado à realização de cirurgias eletivas, ampliando a capacidade de atendimento e contribuindo para reduzir a espera da população.

Valorização de quem produz

Durante a passagem pela zona rural, Jean Oliveira esteve com o cafeicultor Nilton Marques, da Agroindústria Café Allana Lima, onde acompanhou de perto todas as etapas do processo de produção, desde o cultivo até a preparação do café para comercialização.

A propriedade é um exemplo de como a agricultura familiar pode se transformar em uma atividade sustentável, gerar renda e fortalecer a economia local. A produção chega às gôndolas de mercados de diferentes regiões do estado, agregando valor ao trabalho desenvolvido no campo.

Na sequência, o candidato à reeleição, que busca o quinto mandato, visitou a Fazenda Bacuri, também dedicada à cafeicultura, na zona rural de Alto Alegre dos Parecis. No local, foi recebido pelo cafeicultor Daniel Martins, que destacou seu apoio ao projeto de Jean Oliveira e reconheceu o trabalho desenvolvido pelo parlamentar na defesa do setor produtivo.

“Destinamos recursos de emendas que são utilizados para o fortalecimento da agricultura familiar e da produção agrícola, atendendo diretamente o homem e a mulher do campo. Na minha atividade parlamentar, destinei mais de R$ 14 milhões, em 2025, para atender esse setor em todo o estado, principalmente na recuperação de estradas, garantindo, consequentemente, melhores condições para o escoamento da produção”, enfatizou Jean Oliveira.

Durante a agenda, Jean Oliveira também reforçou seu projeto de candidatura e apresentou o nome de Márcia Oliveira como candidata a deputada federal, destacando sua experiência na área de assistência social.

Olho no olho com a comunidade

Além das visitas às propriedades rurais, Jean Oliveira fez questão de estar junto da população. Na feira livre de Alto Alegre dos Parecis, percorreu as bancas, conversou com feirantes, produtores e moradores e ouviu de perto as demandas de quem vive e trabalha no município.

A presença nas ruas reforçou uma característica que tem marcado sua caminhada: uma campanha construída no diálogo, na escuta e na proximidade com a população. Olho no olho, ouvindo quem conhece de perto os desafios, mas também as oportunidades de Alto Alegre dos Parecis.

E foi ao lado da comunidade que a agenda terminou. Durante uma reunião com moradores, Jean Oliveira reforçou a parceria construída ao longo dos anos e renovou o compromisso de continuar ouvindo, trabalhando e buscando soluções para as demandas do município.

Ao encerrar a agenda, destacou que o compromisso com Alto Alegre dos Parecis se traduz em resultados concretos: recursos que chegam, obras que avançam, serviços que melhoram e uma produção rural cada vez mais fortalecida.