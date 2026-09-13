Forças de segurança de Rondônia e Acre apreenderam cerca de três toneladas de drogas e prenderam quatro pessoas

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 13/09/2026 às 09h50

A ação ocorreu por volta das 17horas do dia 12, no Travessão do Ventura, Linha 25, zona rural de Monte Negro (RO). Participaram PM, PRF, PF, Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, inteligências do 1º, 7º e 8º BPM, PATAMO do 7º BPM, PRF Ariquemes e GEFRON AC. Foram apreendidas cerca de 3 toneladas de drogas, apreendidos R$ 40.893,00, com prejuízo ao crime organizado de Prejuízo superior a 60 milhões de reais.

A operação fazia patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo no âmbito da Operação Protetor da Fronteira e Divisas. As equipes receberam informações sobre a chegada de drogas a uma residência e sobre uma Fiat Strada preta usada no transporte e apoio logístico.

As forças deslocaram-se ao endereço para averiguar os fatos, Na residência, os policiais visualizaram ocupantes tentando entrar rapidamente nos cômodos internos ao perceberem as viaturas.

O imóvel foi cercado, os acessos controlados e os ocupantes receberam ordem para deitar no solo, obedecida sem resistência física.

Durante a busca, foram encontrados grandes fardos contendo 3.375,4 kg de skank, (mais de três mil quilos) 185,3 kg de cloridrato de cocaína e 84 kg de pasta base de cocaína.

A quantidade total apreendida foi de 3.644,7 kg de entorpecentes, além de vasilhas com pasta base, parte derretida, possivelmente para preparação de novos tabletes.

Em um quarto, foi localizada uma espingarda calibre 12, seis munições calibre 12 e seis munições calibre .38, apreendidas para perícia e verificações.

Os envolvidos exerceram o direito constitucional ao silêncio e não informaram a procedência, propriedade ou destinação das drogas, armas, valores e objetos.

Foram apresentados à PF em Guajará-Mirim os veículos além da arma, munições e entorpecentes.

Também foram apreendidos dois equipamentos Starlink, sete câmeras de segurança, uma balança de precisão e cadernos. Foram localizados e apreendidos R$ 40.893,00.

Os quatro conduzidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim, juntamente com todos os bens apreendidos, para as medidas de polícia judiciária cabíveis.