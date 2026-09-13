O TEMPO E A TEMPERATURA: calor forte e risco de chuva isolada marcam o Norte no domingo

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 13/09/2026 às 09h10

Palmas (TO) desponta como a capital mais quente do dia, com máxima de 38°C e mínima de 22°C, sob céu de muitas nuvens e umidade mínima caindo para apenas 25%, um sinal claro do tempo seco que já se instala no Tocantins nesta época do ano. Os ventos na capital tocantinense seguem fracos, soprando de nordeste e leste.

Manaus (AM) também enfrenta calor intenso, com máxima de 37°C e mínima de 26°C, mas o dia traz uma diferença importante: há possibilidade de chuva isolada, especialmente durante a tarde, quando a umidade tende a subir. Os ventos na capital amazonense seguem fracos, vindos de oeste e noroeste.



Em Belém (PA), Boa Vista (RR) e Macapá (AP), o céu permanece com muitas nuvens ao longo de todo o dia, mas sem previsão de chuva relevante; as máximas ficam entre 34°C e 35°C, com destaque para a umidade em Belém, que pode chegar a 96%, uma das mais altas do país neste domingo.

Já Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) concentram o maior risco de chuva na região neste domingo. Rio Branco tem previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas ao longo do dia, com máxima de 36°C e mínima de 22°C, enquanto Porto Velho tem chance de chuva isolada, com máxima de 35°C e mínima de 25°C. Os ventos nessas duas capitais seguem fracos, com direção variando entre noroeste, norte, sudeste e sul, dependendo do horário do dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).