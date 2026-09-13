13ª Taça Tarilândia de Futsal e Taça Santa Cruz de Futebol Society começam neste sábado (19)

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 08h40

Dois torneios de futebol prometem movimentar o final de semana nos distritos de Tarilândia e Santa Cruz. A programação esportiva começa neste sábado (19), com a abertura da Taça Santa Cruz de Futebol Society e da 13ª Taça Tarilândia de Futsal.

As duas competições são promovidas pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e fomentam a atividade desportiva, proporcionando momentos de lazer e confraternização à comunidade.

A Taça Santa Cruz de Futebol Society contará com a participação de oito equipes, que disputarão as partidas no campo de futebol do distrito. Os jogos serão realizados aos sábados, a partir das 14h45, e a premiação será de R$ 2.000 para o primeiro lugar, R$ 900 para o segundo e R$ 400 para o terceiro colocado, além de troféu para o artilheiro e goleiro menos vazado.

Já a 13ª Taça Tarilândia de Futsal reúne 20 equipes, distribuídas nas categorias Masculino Aberto, Feminino Aberto e Masculino Máster. As partidas acontecerão às sextas-feiras e aos sábados, a partir das 19h. A competição tem a final prevista para o dia 14 de novembro.

A categoria masculina da Taça Tarilândia de Futsal premiará o primeiro colocado com R$ 3.750, o segundo lugar com R$ 1.500 e o terceiro com o valor de R$ 750. Na disputa dos times femininos, a equipe vencedora leva R$ 3.000, o segundo lugar fica com o prêmio de R$ 1.500 e o terceiro, com R$ 750. O primeiro colocado da categoria máster ganha R$ 2.250, o segundo volta pra casa com R$ 1.200 e o terceiro colocado recebe R$ 525. Todas as categorias também premiarão com troféus o artilheiro e o goleiro menos vazado.