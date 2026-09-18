 Zona Leste recebe esquenta do Aniversário de Porto Velho; praça CEU será ponto de encontro das famílias neste sábado (19

Por Jhon Silva

Publicada em 18/09/2026 às 10h49

Depois de passar pela Zona Sul, o Esquenta do Aniversário de Porto Velho chega amanhã à Zona Leste. Neste sábado (19), a Praça CEU recebe uma programação preparada para reunir moradores em uma tarde de lazer, cultura e serviços, das 17h às 21h.

A iniciativa faz parte da contagem regressiva para os 112 anos de Porto Velho e leva a programação para diferentes regiões da capital, aproximando as comemorações das famílias.

Para o prefeito Léo Moraes, a proposta é fazer com que os moradores participem desse momento junto com a cidade. “Já tivemos um encontro muito bonito na Zona Sul e agora é a vez da Zona Leste. Queremos ver a Praça CEU cheia de famílias, crianças, empreendedores e talentos da nossa cidade. Estamos chegando aos 112 anos de Porto Velho e essa comemoração precisa acontecer perto das pessoas e nos nossos bairros”.

Durante o Esquenta, o público poderá acompanhar o Show de Talentos e apresentação musical. A programação também contará com serviços à população, atividades educativas de trânsito, brincadeiras para as crianças e Feira de Empreendedorismo.

A passagem pela Zona Leste mantém o clima de expectativa para o aniversário da capital e antecede os próximos momentos da programação comemorativa.

Neste sábado, a partir das 17h, o encontro está marcado: Zona Leste, agora é com vocês. O Esquenta dos 112 anos espera as famílias na Praça CEU.