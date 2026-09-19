Não levou o pet ao Dia D? Vacinação contra a raiva continua disponível

Por Jhon Silva

Publicada em 19/09/2026 às 11h21

Quem não conseguiu levar o cão ou gato ao Dia D de Vacinação Antirrábica ainda pode garantir a proteção do animal. A imunização gratuita continua disponível durante todo o ano na Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O Dia D imunizou mais de 30 mil animais em Porto Velho, mas a vacinação não terminou com a mobilização. A rotina de atendimento permite que os tutores procurem o serviço ao longo do ano para vacinar animais sadios, a partir dos três meses de idade, que ainda não tenham recebido a dose neste ano.

A vacinação é realizada na Avenida Mamoré, nº 1120. O atendimento ocorre das 8h às 14h às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, lembra que manter a vacinação dos animais em dia também é uma medida de saúde pública. “Quem não conseguiu participar do Dia D pode procurar o serviço normalmente. A vacina está disponível durante o ano e é importante que os tutores mantenham seus animais protegidos, porque prevenir a raiva também significa proteger as pessoas”.

Para a vacinação, os cães devem estar com coleira e guia. Animais de grande porte ou com comportamento agressivo devem utilizar focinheira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas adequadas para evitar fugas e acidentes.

VACINAÇÃO EM CASA

A Semusa também disponibiliza vacinação domiciliar em situações específicas. O atendimento pode ser solicitado por tutores com dez ou mais animais e por pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitem de atendimento com maior acessibilidade.

O agendamento é realizado pelo e-mail: [email protected] , de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para o prefeito Léo Moraes, manter o serviço disponível durante todo o ano amplia o acesso à prevenção. “O Dia D é uma grande mobilização, mas o cuidado continua. Quem ainda não vacinou seu cão ou gato tem a oportunidade de procurar o serviço e garantir gratuitamente essa proteção para o animal e para toda a família”