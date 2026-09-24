Luizinho Goebel intensifica campanha à reeleição com giro por 10 cidades

Por Wilmer G. Borges

Publicada em 24/09/2026 às 16h11

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL), intensificou a campanha à reeleição com uma sequencia de agenda por 10 municípios da região central e zona da mata, o parlamentar percorreu as cidades de Cacoal, Ji-Paraná, Teixeirópolis, Presidente Médici Costa Marques, São Francisco, Seringueira, Alvorada, Nova Brasilândia e Novo Horizonte, onde participou de visitas reuniões e encontros com lideranças políticas e comunitárias.

“O que estou fazendo nada mais é do que dar continuidade ao trabalho dos últimos anos. Fiz questão de estar presente durante o mandato, ouvir os municípios e ajudar a tirar projetos do papel. Agora volto para prestar contas e pedir novamente a confiança das pessoas”, afirma Luizinho.

A sequência de compromissos evidencia o compromisso do deputado Luizinho Goebel de manter uma atuação cada vez mais presente nos municípios rondonienses, fortalecendo alianças e ampliando o diálogo com diferentes regiões do Estado.

“Tenho construído minha trajetória política sempre muito próximo das pessoas e dos municípios. É na rua, ouvindo as pessoas e acompanhando de perto cada realidade, que conseguimos entender as prioridades e transformar demandas em trabalho. Nesta reta final, seguimos firmes, percorrendo o Estado Rondônia e fortalecendo as parcerias que construímos ao longo desses anos”, destacou Goebel.

Os encontros fazem parte da estratégia de intensificar o contato direto com a população durante a reta final das eleições, aproximando o deputado de representantes do comércio, da agricultura, do setor produtivo e de lideranças comunitárias que declararam apoio à continuidade de seu mandato.

Durante as agendas, Luizinho Goebel destacou o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos mandatos e reafirmou o compromisso de continuar destinando investimentos para os municípios da região, com prioridade para áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura familiar e desenvolvimento econômico.