Hildon vai levar ao estado modelo que alfabetizou 95% das crianças em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 15h29

Hildon Chaves quer levar para a rede estadual de Rondônia o modelo de alfabetização que aplicou em Porto Velho. Na capital, a proporção de crianças alfabetizadas na idade certa passou de 30 para 95 em cada 100 durante sua gestão. O resultado rendeu ao município o Selo Ouro do Ministério da Educação, em 2024.

No estado, a aprendizagem cai ao longo da vida escolar. Segundo o TCE-RO, 9 em cada 100 alunos do 9º ano atingem o nível adequado em Matemática. No ensino médio, são 5 em cada 100.

"O aluno não pode passar anos na escola e chegar ao final sem dominar o básico", afirma Hildon.

Hildon prevê parceria com os municípios para fortalecer a alfabetização e combater a evasão, além de valorização dos professores e modernização das escolas.

"Valorizar professor e cuidar da escola também é política de aprendizagem", diz o candidato.

Legado - Em oito anos de gestão, a rede municipal de Porto Velho chegou a cerca de 44 mil estudantes e ganhou aproximadamente 7 mil vagas. A Prefeitura reformou, ampliou e construiu escolas, expandiu a climatização e ofereceu cerca de 200 vagas de mestrado e doutorado para profissionais da educação.

Na educação especial, o atendimento passou de aproximadamente 1,2 mil para 2,5 mil estudantes. Em 2022, a Prefeitura recebeu da Câmara dos Deputados o Prêmio Brasil Mais Inclusão pelas ações na área.