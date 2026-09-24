MPRO promove debate sobre consumo consciente e sustentabilidade com estudantes de Direito

Por mp-ro

Publicada em 24/09/2026 às 16h09

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) reuniu cerca de 100 acadêmicos de Direito, na Afya Centro Universitário São Lucas, em Porto Velho, para discutir a relação entre individualismo, consumismo e crise socioambiental durante uma atividade do projeto MP em Debate Acadêmico 2026.

A palestra foi ministrada pelo coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado (Caop-Uni), o promotor de Justiça Alan Castiel Barbosa, que apesentou como hábitos de consumo podem impactar o meio ambiente, além de abordar alternativas voltadas ao consumo consciente e à sustentabilidade.

Reflexão sobre comportamento e impacto ambiental

Durante a palestra "Do Individualismo ao Consumo Consciente", os participantes conheceram a evolução histórica do individualismo, desde a Idade Média até os dias atuais. O promotor de Justiça explanou como mudanças sociais e culturais contribuíram para o fortalecimento de uma lógica voltada ao interesse individual e ao aumento do consumo.

Também foram apresentados os efeitos desse comportamento sobre os recursos naturais. A discussão destacou que padrões de consumo excessivo podem ampliar problemas ambientais e sociais, mesmo em um período marcado por avanços científicos e tecnológicos.

Sustentabilidade como direito difuso

Outro tema abordado foi o princípio da sustentabilidade, previsto na Constituição Federal. O conceito foi apresentado como a busca pelo equilíbrio entre as necessidades da população e a preservação do meio ambiente para as gerações atuais e futuras.

A palestra destacou que a proteção ambiental é um direito de todos e depende da participação do poder público, das instituições e da sociedade.

Consumo consciente como alternativa

Na parte final do encontro, foram discutidas alternativas ao individualismo e ao consumo excessivo. Entre elas, o consumo consciente foi apresentado como uma prática que incentiva escolhas mais responsáveis no dia a dia.

A proposta envolveu avaliar a necessidade de consumo, reduzir desperdícios e considerar os impactos ambientais e sociais dos produtos e serviços utilizados. Segundo o palestrante, pequenas mudanças de comportamento podem contribuir para a aplicação dos princípios de sustentabilidade na vida cotidiana.

A atividade integrou o projeto MP em Debate Acadêmico 2026, iniciativa do MPRO voltada à aproximação ao ambiente universitário e à promoção de debates sobre temas de interesse social e cidadania.