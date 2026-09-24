Eyder Brasil investiu mais de R$ 5 milhões em Programa Fecha Laudo para atender mais de 2 mil crianças em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 16h25

O deputado estadual Eyder Brasil investiu, através de emenda parlamentar individual, mais de R$ 5 milhões para a implantação do programa Fecha Laudo em Rondônia, iniciativa voltada para a avaliação multiprofissional de crianças que aguardam diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e outras alterações do neurodesenvolvimento. A expectativa é atender quase 2 mil crianças, transformando a longa espera dessas famílias em respostas e cuidado adequado.

O Fecha Laudo propõe um fluxo organizado, humanizado e estruturado em até 30 dias — reunindo acolhimento, avaliação multiprofissional integrada e devolutiva médica especializada à família.

"Nenhuma família deve esperar anos para saber o que o seu filho precisa. Com o Fecha Laudo, vamos transformar essa espera em respostas e garantir que cada criança tenha acesso ao cuidado certo na hora certa", afirmou Eyder Brasil.