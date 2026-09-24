Justiça Rápida é gratuita: TJRO alerta população sobre golpes

Por TJ/RO

Publicada em 24/09/2026 às 17h01

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) alerta a população que participa da Justiça Rápida sobre tentativas de golpe envolvendo pessoas que se passam por integrantes do Poder Judiciário para solicitar dinheiro, dados pessoais ou outras informações.

A Justiça Rápida é uma iniciativa do TJRO destinada a facilitar o acesso da população à Justiça e todos os serviços oferecidos pela iniciativa são totalmente gratuitos. Portanto, nenhum participante deve realizar pagamentos para ter acesso ao atendimento, receber orientação, participar de audiência, obter informações sobre seu processo ou dar andamento a qualquer procedimento relacionado à Justiça Rápida.

Para evitar cair em golpes, o TJRO orienta que a população desconfie de contatos que solicitem transferências bancárias, pagamentos, depósitos, Pix ou qualquer outra forma de cobrança em nome do Tribunal, de servidores(as), magistrados(as), conciliadores(as) ou outros profissionais envolvidos no atendimento.

Também é importante ter cuidado com o compartilhamento de dados pessoais, documentos, senhas, códigos de verificação e informações bancárias. Mesmo que a pessoa que faça o contato demonstre conhecer informações sobre o caso, a recomendação é não fornecer dados nem realizar qualquer pagamento.

Como se proteger

Em caso de contato suspeito:

Não faça pagamentos ou transferências solicitados em nome do TJRO;

Não forneça senhas, códigos recebidos por SMS ou aplicativos, dados bancários ou informações pessoais;

Evite clicar em links enviados por contatos desconhecidos ou não confirmados;

Desconfie de mensagens que criem sensação de urgência ou ameaça de prejuízo caso o pagamento não seja realizado;

Em caso de dúvida, confirme a informação diretamente pelos canais oficiais do TJRO antes de tomar qualquer providência.

Atenção ao WhatsApp oficial do TJRO

O TJRO possui canal oficial de atendimento pelo WhatsApp, no número (69) 3309-7190, que conta com selo azul de verificação na plataforma.

A presença do nome, da logomarca ou de imagens do Tribunal em uma conversa não comprova que o contato seja oficial. Por isso, diante de uma mensagem suspeita, a orientação é conferir o número utilizado e confirmar qualquer informação diretamente pelos canais oficiais do TJRO.

Confira o número oficial de WhatsApp do TJRO