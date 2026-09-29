Ana Paula Renault abre o jogo sobre fim da amizade com Milena

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 10h32

Ana Paula Renault abriu o jogo sobre o fim da amizade com Milena Moreira após o BBB 26. Primeira convidada do Blogueirinha Entrevista, que estreou nesta segunda-feira (28), no Multishow, a campeã do reality falou sobre o afastamento da ex-aliada e admitiu que a relação mudou depois que as duas deixaram o confinamento.

A conversa começou em tom de brincadeira. Ao ouvir o nome de Milena, Ana Paula respondeu com um "quem?", arrancando risadas. Depois, porém, explicou que a situação entre as duas é mais delicada. Segundo ela, fatores externos e opiniões de outras pessoas interferiram na relação construída dentro do programa.

Ana Paula também indicou que houve uma quebra de lealdade após o reality. A jornalista negou, porém, que tenha simplesmente decidido cortar Milena de sua vida.

Durante a entrevista, Blogueirinha relembrou uma declaração dada pela vice-campeã sobre as duas estarem vivendo momentos diferentes da carreira. Ana Paula não gostou da justificativa.

A gente se falava. Até ela falar publicamente, a gente mantinha contato. Eu achei desnecessário ela ter falado que a gente estava em patamares de carreira diferentes, porque até aquele momento a gente conversava. Não precisava ter ido pro público daquele jeito.

A campeã do BBB 26 disse ter ficado triste principalmente porque a amizade construída no programa foi importante para a trajetória das duas. Para ela, foi difícil ver uma relação tão próxima terminar publicamente meses depois do reality.

Apesar das diferenças, Ana Paula evitou transformar a conversa em troca de ataques. Ela desejou sucesso à antiga parceira de confinamento e destacou trabalhos conquistados por Milena desde que deixou a casa.

Quero que ela seja muito feliz, que ela ocupe todos os espaços mesmo.

Ana Paula também mencionou a presença da ex-sister no Rock in Rio e na TV Globinho e elogiou o talento dela.

Amizade não resistiu ao pós-BBB

Ana Paula e Milena ficaram próximas durante o BBB 26 e chegaram à final ao lado de Juliano Floss. Os três formaram o grupo que ficou conhecido como "Eternos".

A relação entre as duas, no entanto, esfriou depois do programa.