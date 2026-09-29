Estão abertas vagas de estágio para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública e Administração

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 11h38

A Prefeitura de Ariquemes está com 2 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares.

Setor: Superintendência Municipal de Licitações

Bolsa-auxílio: R$ 1.621,00

⏰Carga horária: 30 horas semanais

Duração: 12 meses

Buscamos estudantes com perfil comunicativo, conhecimentos em informática e Microsoft Office, especialmente Word e Excel, além de interesse em processos administrativos, licitações e contratações públicas.

Quer fazer parte? Acesse o site da CIDE e confira as informações para inscrição:

cideestagio.com.br

Prefeitura de Ariquemes — Trabalho que gera resultados.