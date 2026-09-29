Estão abertas vagas de estágio para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública e Administração

A Prefeitura de Ariquemes está com 2 vagas de estágio abertas para estudantes dos cursos de Direito, Gestão Pública, Administração e áreas similares.
Setor: Superintendência Municipal de Licitações
Bolsa-auxílio: R$ 1.621,00
⏰Carga horária: 30 horas semanais
Duração: 12 meses
Buscamos estudantes com perfil comunicativo, conhecimentos em informática e Microsoft Office, especialmente Word e Excel, além de interesse em processos administrativos, licitações e contratações públicas.
Quer fazer parte? Acesse o site da CIDE e confira as informações para inscrição:
Prefeitura de Ariquemes — Trabalho que gera resultados.
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