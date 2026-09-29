Fernando da BlueRay alerta para problemas de Rondônia e defende mais atenção às pautas do estado

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 11h37

O candidato a deputado federal Fernando Vilas da BlueRay (PSD) chamou atenção para problemas enfrentados por Rondônia e defendeu que a população acompanhe com mais atenção as questões políticas e sociais do próprio estado, além dos acontecimentos que dominam o debate nacional em Brasília.

Para Fernando, temas relacionados à segurança pública, violência contra mulheres e crianças, saúde, infraestrutura rodoviária, pedágio e energia elétrica precisam ocupar um espaço maior nas discussões dos rondonienses. No vídeo, ele afirma que situações graves acabaram sendo incorporadas ao cotidiano da população como se fossem normais.

“Enquanto o olhar do rondoniense está focado em Brasília, algo está passando despercebido diante dos seus olhos. Rondônia carrega índices preocupantes em áreas que afetam diretamente a vida da nossa população. Ter problemas dessa dimensão não pode ser tratado como normal”, afirmou Fernando.

A manifestação ocorre durante a campanha em que Fernando busca uma vaga na Câmara dos Deputados e tem colocado pautas regionais entre os temas apresentados à população. Entre as questões citadas estão a atuação de organizações criminosas, a situação da BR-364 e a cobrança de pedágio na principal rodovia do estado. A cobrança no trecho concedido da BR-364 começou em janeiro de 2026, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). (Serviços e Informações do Brasil)

Segundo Fernando, outro problema é a dependência frequente de mobilizações da própria sociedade para auxiliar hospitais, entidades assistenciais e famílias que precisam custear tratamentos e procedimentos médicos. Para ele, a solidariedade da população é importante, mas essas situações também evidenciam demandas que precisam receber maior atenção do poder público.

“Não podemos encarar como normal termos que fazer leilões para ajudar o hospital de câncer, ações filantrópicas para ajudar entidades como as APAEs a se manterem abertas ou receber todos os dias mensagem de alguém vendendo uma rifa para conseguir fazer uma cirurgia”, declarou.

Ao abordar a segurança pública, Fernando também citou a presença de facções criminosas no estado. Em junho de 2026, por exemplo, o Governo de Rondônia realizou uma operação integrada no Cone Sul voltada especificamente ao enfrentamento de organizações criminosas, envolvendo diferentes forças de segurança. (Governo do Estado de Rondônia)

Para Fernando, os problemas locais precisam receber da população uma atenção proporcional ao impacto que provocam no dia a dia. “Se a política de Rondônia recebesse a mesma atenção do rondoniense, não estaríamos sofrendo tanto. Talvez esteja na hora de Rondônia olhar para Rondônia”, afirmou.

Com o posicionamento, Fernando reforça uma das mensagens apresentadas durante sua campanha a deputado federal: ampliar o debate sobre os problemas enfrentados pelo estado e levar pautas de Rondônia para as discussões nacionais. No vídeo, o candidato encerra apresentando o número 5500.