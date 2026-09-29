Jornalistas projetam disputa pelas vagas de deputado federal em Rondônia e apostam em segundo turno para governador

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/09/2026 às 10h43

A disputa pelas oito vagas de Rondônia na Câmara dos Deputados foi o principal tema da segunda parte da análise das Eleições 2026 feita pelos jornalistas Robson Oliveira e Rubens Coutinho no podcast Resenha Política. Os dois examinaram as candidaturas por partido e federação, apontaram nomes que consideram competitivos e ressaltaram que as projeções podem mudar até a votação de domingo (4).

+ Robson Oliveira e Rubens Coutinho analisam disputa por vagas na Assembleia Legislativa

No Podemos, Robson e Rubens colocaram Rafael Fera entre os candidatos com maior força eleitoral. Se a legenda conquistar duas vagas, avaliaram que Cristiane Lopes e Jaime Gazola devem disputar a segunda. Para Robson, Cristiane chega à reta final em posição mais favorável, embora Gazola permaneça competitivo.

Ao analisar o PL, os jornalistas apontaram Lúcio Mosquini como um dos nomes fortes da disputa. Na avaliação deles, Coronel Chrisóstomo e Sofia Andrade podem concorrer diretamente por outra vaga da legenda. Robson afirmou que a proximidade de Sofia com o eleitorado mobilizado pela candidatura de Bruno Scheid ao Senado pode ampliar sua votação no estado.

Na federação formada por União Brasil e Progressistas, os dois destacaram Jesualdo Pires e Maurício Carvalho. Robson avaliou que, caso o grupo conquiste uma terceira cadeira, haverá disputa entre Célio Lopes, Elis Regina e Thiago Flores. Para o PSD, ele projetou Joliane Fúria entre os nomes mais fortes e apontou Luiz Cláudio como concorrente por uma possível segunda vaga. Rubens também citou o pastor Evanildo como candidato competitivo na legenda.

O programa abordou ainda os recursos destinados à Prefeitura de Porto Velho. Com base em um levantamento apresentado durante a conversa, Rubens disse que Coronel Chrisóstomo destinou R$ 34,47 milhões em 2025 e R$ 2,76 milhões em 2026. Ele afirmou que, na relação consultada, não constavam recursos de Maurício Carvalho para a prefeitura nos dois anos. O jornalista fez uma ressalva: o levantamento trata de repasses à administração municipal e não abrange necessariamente outras destinações de emendas no município.

Na disputa pelo Governo de Rondônia, Robson e Rubens disseram acreditar que haverá segundo turno. Rubens avaliou que Marcos Rogério deve avançar à segunda etapa da eleição, mas contestou a hipótese de vitória já no primeiro turno. Ele também afirmou que Hildon Chaves precisaria de uma mobilização mais intensa em Porto Velho para chegar à disputa final.

Para o Senado, Rubens apontou Bruno Scheid, Sílvia Cristina e Fernando Máximo como os três candidatos com maior potencial eleitoral em sua avaliação. Robson questionou se Mariana Carvalho também poderia integrar esse grupo. Rubens respondeu que ela mantém chances, mas avaliou que entrou tardiamente na disputa.

Ao encerrar o programa, os jornalistas reforçaram que a relação de nomes discutida é um prognóstico, construído a partir de fatores como desempenho eleitoral, apoios e composição das chapas. “Pode dar certo e pode não se confirmar no domingo, dia 4”, afirmou Robson.

Assista na íntegra: