Prêmio Sebrae de Jornalismo valoriza histórias de desenvolvimento em Rondônia

Por sebrae-ro

Publicada em 29/09/2026 às 11h33

O Sebrae em Rondônia realiza, nesta quarta-feira (30), às 19h, no Memorial Rondon, localizado na Estrada de Santo Antônio, nº 4863, bairro Triângulo, em Porto Velho, a cerimônia da etapa estadual da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), uma das mais importantes iniciativas de valorização da imprensa brasileira. O evento reunirá jornalistas, comunicadores, autoridades e convidados para uma noite de reconhecimento aos profissionais que contribuem para o desenvolvimento do estado por meio de reportagens que informam, conectam e dão visibilidade a histórias de empreendedorismo, inovação e transformação social.

Criado para valorizar a produção jornalística brasileira, o Prêmio Sebrae de Jornalismo destaca trabalhos que abordam temas relacionados ao universo dos pequenos negócios, da inovação, da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico. Ao longo dos anos, a iniciativa tornou-se uma das principais premiações do setor no país, incentivando a produção de conteúdos que retratam o impacto do empreendedorismo na vida das pessoas e das comunidades.

Categorias que reconhecem talentos da comunicação

A premiação contempla quatro categorias principais: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo, reconhecendo trabalhos que se destacam pela qualidade da informação, relevância social e capacidade de retratar histórias de empreendedores que impulsionam a economia local e regional.

Além dessas modalidades, o PSJ conta com a categoria especial Jornalismo Universitário, destinada a estudantes de graduação que produzem conteúdos em veículos laboratório, incentivando novos talentos e aproximando futuros profissionais das pautas relacionadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento.

Premiação nacional

Os vencedores da etapa estadual podem avançar para a fase nacional da premiação. Nessa etapa, os vencedores das categorias principais recebem notebooks como prêmio. Além disso, o autor do trabalho escolhido para o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo será contemplado com um smartphone de última geração. Na categoria Jornalismo Universitário, o vencedor nacional também recebe um smartphone, em reconhecimento ao talento e à dedicação de estudantes que se destacam na produção jornalística.

O papel do jornalismo no desenvolvimento

Além de reconhecer o talento e a dedicação dos profissionais da comunicação, o prêmio busca reforçar a importância do jornalismo na construção de uma sociedade mais bem informada e conectada com as transformações econômicas e sociais em curso.

A cerimônia estadual reunirá representantes da imprensa e convidados para celebrar reportagens que, com ética, sensibilidade e compromisso com a informação de qualidade, ajudam a contar histórias que fazem a diferença em Rondônia. A expectativa é de que a noite seja marcada pelo reconhecimento do trabalho jornalístico e pela valorização dos profissionais que contribuem para dar visibilidade a iniciativas capazes de impulsionar o desenvolvimento regional.