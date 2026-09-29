Corrida Pet reúne 60 animais e tutores durante as comemorações dos 112 anos de PVH

Por Sema

Publicada em 29/09/2026 às 11h55

A Corrida do Aniversário de Porto Velho, realizada no último sábado (26) em comemoração aos 112 anos da capital, reservou um espaço especial para os animais de estimação. A Corrida Pet reuniu 60 pets inscritos e transformou o percurso em um momento de interação entre tutores e seus companheiros de quatro patas.

O evento, promovido pela Prefeitura, teve participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), contou com mais de 3 mil participantes e teve categorias para o público adulto e infantil, além da participação de pessoas com deficiência e da corrida pet.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de incluir os animais na programação das comemorações. “Foi uma alegria ver as famílias participando juntas e os pets também fazendo parte dessa festa. Porto Velho é uma cidade de todos”.

Entre os tutores que participaram da Corrida Pet, o servidor público Evaldo correu ao lado da cadela Ayla e da irmã, a pedagoga Ildacy, acompanhada da cadela Luna. Os irmãos, que moram no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, falaram sobre o significado de dividir a experiência com os animais.

"Eles fazem parte da nossa família. Poder trazer a Ayla e participar de uma programação preparada também para os pets foi muito bacana. É um momento diferente para a gente aproveitar junto", relatou Evaldo.

Quem também marcou presença foi a contadora Taryane Vilas Boas, moradora do bairro Nova Porto Velho, que correu com o cão Moi. "Foi uma experiência muito divertida. OMoi faz parte da minha rotina, e poder participar com ele de um evento que reúne tantas famílias deixa tudo ainda mais especial".

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destacou a participação dos animais na programação. “Foi muito gratificante ver os pets ocupando esse espaço junto com seus tutores. Eles fazem parte das famílias e também merecem participar de momentos como esse”.

A programação integra as ações comemorativas pelos 112 anos do município e reforça a proposta de ocupar os espaços públicos com atividades que promovam qualidade de vida, convivência e participação popular.