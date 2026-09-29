Uma Noite no Museu terá passeio de litorina no aniversário  de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/09/2026 às 11h47

Uma Noite no Museu vai transformar a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em um mergulho na história de Porto Velho durante as comemorações dos 112 anos da capital. O evento será realizado nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30), reunindo personagens históricos, atores caracterizados, professores historiadores, guias de turismo e um passeio na tradicional litorina.

Durante a experiência, o público terá contato com personagens fundamentais para a formação de Porto Velho, como Coronel Church, Theodore Roosevelt, Marechal Rondon e Enfermeira Smith. Por meio das performances, eles irão apresentar fatos de suas trajetórias, responder perguntas e contar episódios ligados à construção da capital rondoniense.

A proposta é transformar o espaço histórico em um verdadeiro museu vivo, aproximando novamente a população da história da Madeira-Mamoré de uma maneira diferente e interativa.

Léo Moraes informou que o evento celebra a história de Porto Velho com conhecimento e diversão.

Cada grupo terá aproximadamente 30 minutos de experiência e, além da exposição, poderá participar do passeio na litorina, conduzida pelos personagens que fizeram parte da construção da ferrovia.

“Estamos trabalhando com todo o carinho para entregar uma semana repleta de atividades que mostrem a beleza da nossa história e a força do nosso povo. Serão duas noites de muito conhecimento e diversão”, disse o prefeito Léo Moraes.

A entrada é gratuita e os ingressos devem ser agendados pelo Aplicativo PVH+. Crianças com menos de 13 anos só poderão participar acompanhadas de um adulto