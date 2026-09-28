Robson Oliveira e Rubens Coutinho analisam disputa por vagas na Assembleia Legislativa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/09/2026 às 11h48

PORTO VELHO, RO - O jornalista Robson Oliveira recebeu o analista político Rubens Coutinho em nova edição do podcast Resenha Política, realizado em parceria com o Rondônia Dinâmica. A conversa foi concentrada na disputa pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia e no grau de competitividade das nominatas apresentadas para a eleição de 2026.

Ao longo do programa, Coutinho explicou que sua análise considera elementos como mandato, estrutura de campanha, emendas, serviços prestados, presença regional, apoiadores, vereadores e lideranças políticas. Dos 253 candidatos a deputado estadual mencionados durante a entrevista, ele fez um recorte de cerca de 60 nomes considerados competitivos, ressaltando que o exercício não representa previsão de resultado.

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Robson Oliveira e Rubens Coutinho percorreram diferentes partidos e federações, discutindo a força das chapas, a presença de deputados que buscam permanecer na Assembleia e o espaço para novos nomes. A regionalização do voto, a disputa entre candidatos que atuam nas mesmas bases eleitorais e a capacidade de cada legenda alcançar o quociente necessário para conquistar cadeiras também entraram na análise.

Na parte final, Coutinho reforçou que as avaliações não são “bola de cristal”, mas projeções construídas a partir de informações objetivas sobre o histórico dos candidatos, estrutura política, apoios e recursos disponíveis. O Resenha Política será dividido em duas partes na semana que antecede a eleição.