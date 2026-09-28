TCE de Rondônia fortalece agenda de integridade e adere a compromisso nacional para modernizar o controle público

Por TCE-RO

Publicada em 28/09/2026 às 11h12

Mais do que participar de um dos principais fóruns de debate do sistema de controle externo brasileiro, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) retornou de Florianópolis (SC) com um compromisso concreto: contribuir para a construção de instituições cada vez mais íntegras, preventivas, inovadoras e conectadas às expectativas da sociedade.

A iniciativa foi consolidada durante o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCCO 2026), que reuniu representantes de todo o país para discutir o futuro do controle público brasileiro.

Sediado no Tribunal de Contas de Santa Catarina, o encontro teve como tema “Governança, integridade, participação e controle social: o futuro do controle no Brasil”, promovendo debates sobre mecanismos capazes de tornar as instituições públicas mais eficientes, transparentes e orientadas à geração de valor para a sociedade.

O Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas (ENCCO 2026) reuniu representantes de todo o país

ADESÃO À CARTA-COMPROMISSO

Como resultado do evento, a Corregedoria do TCE-RO aderiu à Carta-Compromisso das Corregedorias (disponível no link abaixo), documento construído coletivamente pelos Tribunais de Contas brasileiros e aprovado durante o encontro nacional.

A adesão posiciona o Tribunal entre as instituições que assumem publicamente o compromisso de fortalecer práticas de integridade, gestão ética, inovação tecnológica e atuação preventiva no âmbito das corregedorias.

A iniciativa representa um avanço importante para a melhoria contínua do ambiente institucional.

Entre as diretrizes pactuadas estão o fortalecimento das estruturas correicionais, a ampliação das ações de orientação e prevenção, o aperfeiçoamento da gestão processual, a utilização de inteligência artificial e ferramentas digitais, além da adoção de indicadores capazes de apoiar decisões mais rápidas, eficientes e baseadas em evidências.

CAPACIDADE DOS TRIBUNAIS DE GERAR RESULTADOS

Mais do que aperfeiçoar procedimentos internos, os compromissos assumidos buscam ampliar a capacidade dos Tribunais de Contas de gerar resultados que impactem positivamente a administração pública.

A Carta reforça uma visão contemporânea de corregedoria, pautada não apenas na atuação disciplinar, mas principalmente na prevenção de riscos, na disseminação da cultura ética, na orientação de servidores e na construção de ambientes organizacionais mais saudáveis, íntegros e colaborativos.

Para a sociedade, isso significa instituições mais preparadas para identificar vulnerabilidades, prevenir falhas e promover soluções que elevem a qualidade dos serviços públicos. O fortalecimento da governança e da integridade contribui para uma gestão mais confiável, transparente e capaz de entregar melhores resultados aos cidadãos.

O documento também estabelece objetivos voltados à cooperação entre as Corregedorias dos Tribunais de Contas brasileiros, incentivando o compartilhamento de boas práticas, metodologias e soluções tecnológicas. Essa atuação em rede amplia a capacidade de inovação das instituições e acelera a adoção de iniciativas bem-sucedidas em benefício do controle externo e da administração pública.

Ao aderir à Carta-Compromisso, o TCE de Rondônia reforça sua atuação alinhada às melhores práticas nacionais de governança e integridade, consolidando uma Corregedoria cada vez mais estratégica, preventiva e orientada à melhoria institucional.

O compromisso firmado reafirma o propósito de fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas, promovendo um controle mais moderno, inteligente e gerador de valor público.