Show do Samba Mais encerra Corrida Cidade de Porto Velho na beira do Madeira

Por Jhon Silva

Publicada em 28/09/2026 às 11h36

A corrida terminou, mas ninguém parecia com pressa de ir embora. Depois dos quilômetros percorridos, das medalhas conquistadas e dos desafios vencidos, a linha de chegada abriu espaço para outro momento: celebrar Porto Velho às margens do Rio Madeira.

Rodrigo Calacio destacou que a corrida foi uma oportunidade de conhecer pessoas e se sentir parte de Porto Velho.

O cenário que faz parte da história da capital recebeu atletas, famílias e amigos para o encerramento da Corrida Cidade de Porto Velho. Na arena de chegada, a programação contou com acolhimento aos participantes, premiação e o pagode da banda Samba Mais.

Para o vocalista Remerson Santana, cantar naquele cenário tornou a apresentação ainda mais especial. “Tem uma energia diferente cantar na beira do Madeira, ainda mais com tanta gente reunida depois de uma corrida. A música veio para completar essa celebração e começar a colocar Porto Velho no clima dos seus 112 anos”.

Entre aqueles que permaneceram para aproveitar a programação estava o nutricionista Rodrigo Calacio. Há apenas quatro meses morando em Porto Velho, ele participou pela primeira vez de uma corrida na cidade e terminou a noite conhecendo um pouco mais da nova casa. “Cheguei há pouco tempo e já poder participar de um momento assim foi muito especial. Corri, conheci pessoas e pude viver um pouco dessa energia de Porto Velho. Foi uma ótima forma de me sentir parte da cidade”.

Morador do bairro Esperança da Comunidade, o servidor público Nerisvaldo Guilherme também acompanhou o encerramento. “Depois da corrida, poder ficar aqui, encontrar os amigos e curtir uma música na beira do rio deixa tudo ainda melhor. É um momento de esporte, mas também de encontro e de comemoração da nossa cidade”.

Com o Rio Madeira ao fundo e o pagode marcando o encerramento da noite, a corrida deixou de ser apenas uma disputa contra o relógio. Tornou-se também um encontro de quem vive em Porto Velho e começa a celebrar mais um capítulo de sua história.

Para o prefeito Léo Moraes, a noite foi apenas uma amostra do que ainda está por vir. “Começamos a celebrar Porto Velho reunindo as pessoas, valorizando o esporte, a música é um dos cenários mais bonitos da nossa cidade. Os 112 anos estão chegando e essa comemoração está apenas começando”.