Bike Tour reúne famílias em passeio pela história e pelas paisagens 

Por Jhon Silva

Publicada em 28/09/2026 às 11h47

Morador do bairro Planalto, José Maria é acostumado a participar de passeios ciclísticos, ele encontrou no Bike Tour deste domingo (27) uma experiência diferente: pedalar por lugares que ajudam a contar a história de Porto Velho, em meio à natureza e às vésperas do aniversário de 112 anos da capital.

“Já participei de outros Bike Tours e esse também foi excepcional, principalmente pela proximidade do aniversário da cidade. O passeio foi tranquilo e teve esse contato com a natureza, com trechos mais frescos. A cada ano a gente encontra algo diferente pelo caminho. É a natureza em contato com quem vive na cidade”.

Realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o Bike Tour também marcou o Dia Mundial do Turismo. A concentração aconteceu no Mercado Cultural e, logo pela manhã, ciclistas, grupos de pedal, crianças e famílias começaram um roteiro que misturou exercício físico, paisagens e conhecimento.

Entre os participantes estava a profissional de Educação Física Juiliane Nandara, moradora do bairro Cuniã. Pela segunda vez no Bike Tour, ela encontrou no passeio uma maneira de unir duas coisas que considera importantes: movimento e conhecimento sobre a cidade.

“Foi uma experiência muito legal. Como profissional de Educação Física e apaixonada pelo esporte, acredito que essa é uma das melhores formas de comemorar: em movimento. E ainda temos a oportunidade de conhecer pontos históricos da nossa cidade. É uma forma de unir saúde, atividade física e conhecimento”.

Ao longo do percurso, os participantes passaram por espaços como o Mercado Cultural, a Praça das Três Caixas D'Água e o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde a Locomotiva 18 fez parte do cenário encontrado pelos ciclistas. A atividade contou ainda com acompanhamento e orientações relacionadas à história, geografia e características dos lugares visitados.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explicou que essa é justamente a proposta do Bike Tour: fazer com que o participante não apenas passe pelos locais, mas conheça melhor o significado de cada um deles.

“O Bike Tour associa atividade física, convivência familiar e visitação aos nossos pontos históricos e turísticos. Durante o percurso, professores de história, geografia e biologia complementam as informações sobre esses lugares. É uma maneira de preservar a nossa identidade, fortalecer o sentimento de pertencimento e fazer com que as famílias conheçam mais Porto Velho”.

Aleks também avaliou positivamente a participação das famílias. “Tivemos crianças, pais com seus filhos e ciclistas percorrendo juntos esses espaços. Foi um evento familiar, com segurança e muita história pelo caminho”.

O passeio terminou na Capela de Santo Antônio. Depois de quilômetros pedalados e de uma manhã conhecendo um pouco mais da cidade, os participantes ainda acompanharam o sorteio de brindes que encerrou a programação.

Para o prefeito Léo Moraes, o Bike Tour mostrou que celebrar Porto Velho também é conhecer e ocupar os lugares que guardam sua história.

“Queremos que as famílias conheçam Porto Velho, entendam a nossa história e criem uma relação cada vez maior com a cidade. O Bike Tour conseguiu reunir esporte, turismo e convivência em um passeio pelos lugares que fazem parte da nossa identidade. É também uma maneira especial de começar a viver os 112 anos da nossa capital”.