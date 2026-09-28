Cras Teodoro Crommo promove palestra e trabalho em grupo sobre valorização da vida

Por Adaides Batista

Publicada em 28/09/2026 às 12h02

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Teodoro Crommo, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, localizado no distrito de Jaci-Paraná, realizou, na sexta-feira, uma atividade alusiva ao Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e à valorização da vida.

A programação reuniu usuários de diferentes faixas etárias atendidos pelo Cras para uma palestra e um trabalho em grupo, promovendo um momento de conscientização, diálogo e reflexão sobre a importância de cuidar da saúde emocional e fortalecer os vínculos sociais.

Durante a atividade, foram abordados temas relacionados à escuta, ao acolhimento e à busca por ajuda diante de situações de sofrimento emocional. A proposta foi estimular os participantes a reconhecerem a importância de falar sobre seus sentimentos, procurar apoio e também estarem atentos às pessoas que fazem parte de seu convívio.

“Cuidar também é acolher” foi uma das mensagens reforçadas durante o encontro, destacando que a atenção e a disponibilidade para ouvir podem contribuir para que pessoas em situação de sofrimento não enfrentem suas dificuldades sozinhas.

A atividade foi coordenada pela equipe técnica do Cras Teodoro Crommo, formada pela assistente social Maria Valdenize e pelo psicólogo Eliton Fellini, com acompanhamento da coordenadora da unidade, Jaine da Silva Ribeiro.

Prevenção e proteção social

As ações desenvolvidas pelos Cras dentro da campanha Setembro Amarelo integram o trabalho da Proteção Social Básica, que busca fortalecer vínculos familiares e comunitários, prevenir situações de vulnerabilidade e ampliar o acesso da população às políticas públicas.

Por meio de palestras, rodas de conversa e atividades coletivas, as unidades do Cras criam espaços de convivência e diálogo, nos quais os usuários podem receber informações, compartilhar experiências e conhecer os camihos disponíveis na rede de atendimento.

No Cras Teodoro Crommo, a atividade também reforçou a importância de tratar a valorização da vida de forma contínua, estimulando relações baseadas no respeito, na solidariedade e no acolhimento. “A iniciativa demonstra o papel da assistência social na promoção de espaços que favorecem a convivência, o fortalecimento de vínculos e a identificação de situações que possam demandar encaminhamento e acompanhamento pela rede de proteção”, observou a coordenadora do Cras Teodoro Crommo, Jaine da Silva Ribeiro.

A ação realizada em Jaci-Paraná integra as atividades desenvolvidas pela Semias durante o Setembro Amarelo e reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com ações de prevenção, cuidado e valorização da vida junto às comunidades atendidas pela rede socioassistencial.

“Valorizar a vida é também fortalecer os espaços de escuta, acolhimento e convivência. A Semias trabalha para que as famílias tenham apoio e acesso à rede de proteção”, afirmou o secretário da Semias, Paulo Afonso.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que “cuidar das pessoas é estar presente e oferecer acolhimento. O diálogo e a prevenção são fundamentais para valorizar a vida e fortalecer nossa comunidade.”

Serviço

O Cras Pe. Teodoro Crommo está localizado na Via 01, Quadra 1, Casa 03, em frente à BR-364, próximo à rodoviária de Jaci Paraná. Informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 99955-5438 e (69) 98473-6178.