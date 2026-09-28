CIOP realiza solenidade em alusão aos 20 anos de criação em Rondônia

Por SECOM

Publicada em 28/09/2026 às 11h51

O Centro Integrado de Operações (CIOP), vinculado à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), realizará, nesta terça-feira (29), às 9h, uma solenidade alusiva aos 20 anos de criação da unidade, em Porto Velho. A programação prevê a entrega de moedas comemorativas a autoridades e representantes que contribuíram para a trajetória da instituição.

Criado em 29 de junho de 2006, a partir de convênio entre o Ministério da Justiça e o Governo de Rondônia, o CIOP tem como finalidade integrar o atendimento e a resposta das instituições de segurança pública.

Ao longo de sua trajetória, o Centro incorporou recursos como georreferenciamento, videomonitoramento, integração de dados e sistemas tecnológicos aplicados às atividades de atendimento, monitoramento e coordenação operacional.

Em 28 de maio de 2024, a inauguração da atual sede marcou uma nova etapa para a unidade, com infraestrutura destinada à integração entre instituições estaduais, federais e municipais.

Serviço

Data: 29.09 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Centro Integrado de Operações (CIOP), Rua Davi Canabarro, nº 4001, bairro Costa e Silva, Porto Velho – RO

Contato: Assessoria de Comunicação da Sesdec – (69) 9 9231-7586

Entrevistados: Coronel PM José Hélio Cisneyros Pachá secretário de segurança e Tenente Coronel Ewerson Melo Pontes