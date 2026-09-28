Laerte Gomes reúne multidão em grande reunião na Arena Monte Sião em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 28/09/2026 às 11h36

Uma grande reunião realizada neste sábado, em Porto Velho, marcou a agenda do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) na capital. O encontro aconteceu na Arena Monte Sião e reuniu apoiadores, lideranças e moradores de diferentes regiões da cidade.

Em seu discurso, Laerte fez um balanço de sua trajetória política e dedicou boa parte da fala à saúde pública. O parlamentar relembrou especialmente o período em que presidiu a Assembleia Legislativa de Rondônia, inclusive durante a pandemia da Covid-19, quando recursos economizados pelo Legislativo foram direcionados a ações de enfrentamento à crise sanitária.

Entre as medidas daquele período, Laerte recordou a parceria que possibilitou a disponibilização de leitos no Hospital de Amor da Amazônia, em Porto Velho. Foram 61 leitos destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19, sendo 12 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 49 leitos clínicos.

Ao falar sobre aquele momento, o deputado afirmou que a decisão de reduzir despesas e direcionar recursos para a saúde foi uma das experiências que mais marcaram sua passagem pela Presidência da Assembleia.

A relação construída com o Hospital de Amor também ganhou destaque no discurso. Anos depois das primeiras ações realizadas durante a pandemia, Laerte voltou a destinar recursos à instituição, desta vez para ampliar o acesso da população a tecnologias de alta complexidade.

Um dos principais avanços citados pelo parlamentar foi a implantação da cirurgia robótica no Hospital de Amor da Amazônia. Em fevereiro deste ano, foi confirmado o pagamento de R$ 10 milhões destinados pelo deputado para a implantação do sistema de cirurgia robótica com telecirurgia na unidade.

Em junho, Porto Velho passou a fazer parte de um marco da medicina pública brasileira. O Hospital de Amor realizou a primeira telecirurgia robótica de longa distância do SUS, conectando as equipes das unidades de Porto Velho e Barretos, em São Paulo, separadas por aproximadamente 2.700 quilômetros.

Durante a reunião, que contou com a presença das lideranças da capital, Cleiton Roque Júnior e Gabriele Gaspar, Laerte ressaltou o significado de uma tecnologia dessa dimensão estar disponível pelo Sistema Único de Saúde, permitindo que pacientes que não teriam condições de custear procedimentos de alta complexidade na rede particular tenham acesso ao tratamento.

“Deus abençoe para que vocês nunca precisem. Mas, se vierem a precisar, vocês têm aqui em Porto Velho o que existe de mais avançado na medicina à disposição da nossa população”, declarou o deputado.

Laerte também mencionou outras áreas de atuação do mandato, como infraestrutura urbana e rural, apoio ao setor produtivo, agricultura familiar, associações, educação e entidades sociais. Entretanto, afirmou que os resultados alcançados na saúde possuem um significado especial em sua trajetória.

Segundo o parlamentar, ações como a ampliação da alta complexidade no interior, a implantação de leitos e serviços especializados e os investimentos em novas tecnologias representam resultados que vão além das obras físicas.

“Quando você salva uma vida, para mim, vale mais do que qualquer coisa”, afirmou.

Em um dos momentos mais pessoais do discurso, Laerte falou sobre o pai, que, segundo relatou, está em tratamento contra um câncer de medula no próprio Hospital de Amor. Ao recordar os ensinamentos recebidos ao longo da vida, destacou valores como compromisso, palavra, lealdade e responsabilidade com as pessoas.

O deputado também relembrou sua trajetória desde a chegada a Alvorada do Oeste ainda adolescente, aos 15 anos, e os cargos que posteriormente ocupou no Legislativo estadual, entre eles a Presidência da Assembleia.

Na reta final de seu pronunciamento, Laerte agradeceu às pessoas que participaram da reunião e aos apoiadores presentes na Arena Monte Sião.

O encontro em Porto Velho integrou a agenda de campanha de Laerte Gomes, candidato à reeleição para deputado estadual pelo PSD, número 55.123.