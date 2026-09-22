A convite de Bruno Scheid, Nikolas Ferreira anuncia vinda a Rondônia para ato “Fora Moraes” em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 13h30

A convite de Bruno Scheid (PL), escolhido por Jair Bolsonaro para disputar uma das duas vagas de Rondônia ao Senado, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) confirmou presença em Ji-Paraná no próximo domingo, 27 de setembro, às 10h30, para participar do “Fora Moraes”, mobilização política de oposição ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bruno e Nikolas estarão juntos no evento, que deve reunir apoiadores e lideranças políticas de diferentes municípios. A programação terá entre seus principais temas a defesa da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e a cobrança para que o Senado avance sobre pedidos de impeachment de ministros do Supremo. A organização apresenta o “Fora Moraes” como uma mobilização destinada a ampliar esse movimento político na região Norte.

Ao anunciar sua vinda a Rondônia, Nikolas colocou justamente a eleição para o Senado no centro de sua mensagem e chamou atenção para as duas vagas em disputa no Estado, relacionando a escolha dos próximos senadores à pauta do impeachment de Alexandre de Moraes.

“São dois votos para senadores. Dois votos que você vai dar em segundos, mas que vão durar oito anos”, afirmou Nikolas.

A manifestação converge com uma das pautas defendidas por Bruno Scheid durante a campanha ao Senado. O candidato do PL, escolhido por Bolsonaro para a disputa em Rondônia, tem defendido publicamente o impeachment de Moraes e uma atuação mais incisiva do Senado diante do STF. Nikolas também já manifestou apoio público à candidatura de Scheid.

Na convocação para Ji-Paraná, Nikolas voltou a defender anistia aos envolvidos nos processos do 8 de Janeiro e afirmou que pretende ajudar a formar uma bancada de senadores favorável ao impeachment de Moraes. Expressões como “presos políticos”, “tirania” e “vingança”, usadas pelo deputado, refletem sua caracterização política dos processos e decisões judiciais.

Com a participação de Nikolas, Bruno Scheid reúne em Rondônia uma das principais lideranças nacionais do campo político ao qual sua candidatura está vinculada e leva para a reta final da campanha uma discussão que vem colocando entre suas prioridades: a composição do próximo Senado e as atribuições da Casa em processos contra ministros do Supremo.