Mulher é encontrada morta nua e com sinais de violência em terreno baldio

Por Newsrondonia.com

Publicada em 22/09/2026 às 13h50

Uma mulher em situação de rua foi encontrada morta, totalmente despida e apresentando evidentes sinais de violência física em um terreno baldio situado na Avenida Sete de Setembro, entre as Avenidas Afonso Pena e Jorge Teixeira, na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com as informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores da região e compareceram rapidamente ao local, onde constataram a veracidade da denúncia e realizaram o isolamento imediato da cena do crime para preservar os vestígios até a chegada das autoridades competentes.

Segundo relatos colhidos com testemunhas no entorno, moradores vizinhos avistaram um rapaz deixando o terreno de forma bastante agitada, informando a terceiros que a mulher estava morta no interior do lote baldio.

Diante da gravidade da situação, os policiais militares acionaram a perícia técnica e os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para iniciar os levantamentos investigativos necessários e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de exames necroscópicos que apontarão a causa exata da morte e verificarão a ocorrência de violência sexual.

A Polícia Civil já iniciou as diligências para identificar e localizar o suspeito visto deixando o local do crime, contando com o apoio de informações repassadas pela comunidade para solucionar o caso e responsabilizar o autor.