Homem é esfaqueado na região central e levado ao João Paulo II

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/09/2026 às 09h40

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos a um homem de 25 anos encontrado ferido nas imediações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no bairro Cai N’Água, na capital rondoniense. A vítima foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.

Policiais militares localizaram o homem caído e cercado por uma poça de sangue. Apesar dos ferimentos e da perda de sangue, ele permanecia consciente quando a equipe policial chegou ao local, mas conseguiu informar apenas a própria identidade.

Segundo informações preliminares repassadas por populares, o ataque ocorreu no cruzamento da Rua Jaci Paraná com a Avenida Rogério Weber. A vítima teria sido atingida por vários golpes de faca.

Após o crime, os responsáveis fugiram em direção à Rua São José. A tentativa de homicídio ocorreu na madrugada desta terça-feira (22).