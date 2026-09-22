Prefeitura de Espigão do Oeste convida população para partcipar de Audiência Púbica

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 10h29

A Prefeitura de Espigão d’Oeste convida toda a comunidade para participar da Audiência Pública de Apresentação do Projeto de Lei do Orçamento Anual (LOA) para o exercício de 2027.

A sua presença e participação são fundamentais para definirmos juntos as prioridades e o futuro do nosso município!

Data: 28 de setembro (28/09)

Horário: 09h

Local: Câmara Municipal de Espigão d’Oeste

Venha acompanhar, dar sua opinião e colaborar com o planejamento da nossa cidade. Participar é um direito e um ato de cidadania!