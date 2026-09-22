Prefeitura investe na ampliação da Escola Menézio de Victo; obras chegam à fase de acabamento

Por ASSESSORIA

Publicada em 22/09/2026 às 11h31

A Prefeitura de Jaru avança com as obras de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Menézio de Victo, localizada no bairro Jardim dos Estados.

O projeto contempla a construção de um novo bloco com cinco salas de aula, que já estão na fase de acabamento. Nesta etapa, as equipes trabalham no assentamento do piso, na instalação da rede elétrica e na pintura dos novos ambientes.

Com a ampliação, a unidade terá capacidade para oferecer novas vagas em tempo integral a estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, a partir de 2027.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a iniciativa integra um conjunto de investimentos realizado pela gestão que tem como objetivo o fortalecimento da educação no município e que, além das melhorias na infraestrutura escolar, a Prefeitura mantém ações permanentes de aquisição de materiais didáticos e formação continuada dos profissionais da educação. “E esse conjunto de ações tem contribuído para melhorar o desempenho dos estudantes e fortalecer cada vez mais a educação oferecida no município, fazendo de Jaru referência em educação de qualidade”, afirmou.