Prefeitura de Porto Velho celebra o Dia da Árvore

Por Letícia Regis

Publicada em 22/09/2026 às 11h45

No dia 21 de setembro, o Brasil celebra o Dia da Árvore, uma data que convida a população a desacelerar a rotina e voltar o olhar para aquilo que muitas vezes está presente no cotidiano, mas nem sempre recebe a atenção que merece. Das árvores vêm o oxigênio, as flores e os frutos, o que as tornam parte essencial para o equilíbrio da vida.

Mais do que uma data no calendário, o momento também é uma oportunidade para refletir sobre a responsabilidade de preservar as áreas verdes e construir cidades mais sustentáveis para as próximas gerações.

Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou uma ação de conscientização durante o Esquenta do Aniversário da capital. Em alusão ao Dia da Árvore, foram distribuídas 600 sementes de girassol para a população, incentivando o plantio e aproximando a comunidade da pauta ambiental.

A iniciativa reforça uma mensagem simples, mas importante: cuidar do meio ambiente também começa em pequenas atitudes. O plantio e a preservação da vegetação contribuem para a qualidade de vida nas cidades e ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, as árvores desempenham funções fundamentais para o bem-estar da população, contribuindo para a qualidade do ar, ajudando na redução das temperaturas, protegendo recursos hídricos e oferecendo abrigo e alimento para diferentes espécies.

“Mais do que celebrar esta data, precisamos compreender que cuidar das árvores é também cuidar das pessoas. Cada árvore plantada e preservada representa um investimento na qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Por isso, reforçamos a importância da conscientização e da participação de toda a comunidade na preservação das áreas verdes, no plantio responsável e na proteção do nosso patrimônio ambiental.”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também destacou a importância da conscientização e da preservação ambiental, especialmente diante dos períodos de estiagem e dos riscos provocados pelas queimadas.

“Celebrar o Dia da Árvore é uma maneira de lembrar da importância de preservar aquilo que temos de mais valioso. Em nossa capital, especialmente neste período, precisamos estar atentos aos focos de incêndio e às queimadas. Cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa cidade e das pessoas que vivem nela.”

Denúncias

A população também pode contribuir com a preservação ambiental denunciando possíveis focos de queimadas. As denúncias podem ser realizadas pelos canais oficiais da Prefeitura ou diretamente à Sema, pelo WhatsApp (69) 98423-4092.

No fim, preservar a natureza não precisa começar com grandes gestos. Pode começar com uma semente plantada, uma árvore protegida, uma área verde respeitada ou uma denúncia feita no momento certo.

Porque cada cuidado de hoje ajuda a construir a cidade que queremos deixar para amanhã. E, quando a população participa, a natureza deixa de ser apenas parte da paisagem e passa a ser também parte do futuro.