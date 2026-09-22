Porto Velho se destaca na produção de banana e reforça apoio aos agricultores

Por Jean Carla Costa

Publicada em 22/09/2026 às 11h54

O Dia Mundial e Nacional da Banana, celebrado hoje 22 de setembro, é uma oportunidade para destacar a importância da cultura para Porto Velho. De acordo com dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM/IBGE), o município é o principal produtor de banana de Rondônia, com 48.620 toneladas produzidas em 2025, em uma área colhida de 2.670 hectares e produtividade média de 18.210 quilos por hectare, a maior do estado. A produção está concentrada principalmente em comunidades do Baixo e Médio Madeira e também no distrito de União Bandeirantes, onde a atividade representa uma importante fonte de renda para os produtores rurais.

Nesse cenário, o trabalho da Semagric tem papel importante no fortalecimento da agricultura familiar. Por meio do Transporte da Produção Rural, a Prefeitura auxilia os agricultores no escoamento dos produtos das comunidades rurais até a cidade. Entre janeiro e o início de setembro de 2026, foram transportados 89.040 quilos de banana, o equivalente a 89,04 toneladas.

Para o secretário Douglas Bener, a ação aproxima o poder público de quem produz. “Nosso trabalho é estar ao lado do produtor, ajudando a superar os desafios e garantindo melhores condições para que a produção chegue ao consumidor.”

Entre janeiro e o início de setembro de 2026, foram transportados 89.040 quilos de banana, o equivalente a 89,04 toneladas

O prefeito Léo Moraes reforça que valorizar o agricultor é também fortalecer a economia do município: “Porto Velho tem uma agricultura forte, e nosso compromisso é criar condições para que o produtor tenha apoio, consiga escoar sua produção e gere renda para sua família.”

Como solicitar o transporte

Para utilizar o serviço, o agricultor familiar deve realizar o cadastro na sede da Semagric, apresentando RG, CPF e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

A secretaria está localizada na rua Mário Andreazza, nº 8.072, bairro JK II, ao lado da Seinfra. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3901-6405.

Fonte: IBGE/PAM 2025 e Semagric – registros do Transporte da Produção Rural de janeiro ao início de setembro de 2026.