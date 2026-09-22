Dois novos pontos de ônibus serão entregues na capital após décadas de abandono 

Por Letícia Regis

Publicada em 22/09/2026 às 11h41

Para quem espera o ônibus todos os dias, ter um lugar seguro, confortável e protegido do sol e da chuva faz diferença na rotina. Em Porto Velho, essa realidade começa a mudar com a entrega de dois novos abrigos de passageiros.

Durante anos, muitos usuários do transporte público precisaram conviver com estruturas danificadas, bancos quebrados e pontos sem cobertura adequada. Agora, a Prefeitura inicia um processo de transformação desses espaços, começando por dois locais de grande circulação na capital.

Os novos abrigos contam com estrutura moderna e entrada USB, oferecendo mais conforto e praticidade para trabalhadores, estudantes, idosos e todos que utilizam o transporte coletivo diariamente.

As primeiras estruturas serão instaladas para substituir as paradas localizadas na avenida Sete de Setembro, na Praça Marechal Rondon, e em frente ao Porto Velho Shopping.

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo, que prevê a revitalização de mais de 500 paradas de ônibus em diferentes pontos da capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que as duas primeiras entregas representam o início de uma transformação que pretende alcançar outros pontos da cidade.

“Estamos com o projeto para revitalizar mais de 500 paradas de ônibus. Ainda precisamos de aprovações e recursos dos parlamentares, mas, com essas duas primeiras entregas, acreditamos que estamos avançando aos poucos nessa transformação. É um primeiro passo para oferecer mais conforto e dignidade a quem utiliza o transporte público todos os dias.”

A iniciativa representa mais segurança, conforto e dignidade para os munícipes, além de contribuir para a valorização dos espaços públicos de Porto Velho. A ação também integra a programação de entregas em alusão aos 112 anos da capital, marcando um período de mudanças que buscam melhorar a rotina de quem vive na cidade.