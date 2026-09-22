Maurício Carvalho reencontra moradores da Ponta do Abunã e fala sobre os próximos passos para os distritos

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 11h55

Quem vive a mais de 300 quilômetros do centro de Porto Velho também precisa sentir o poder público de perto. Foi com essa atenção que o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) percorreu, na última sexta-feira (18), Vista Alegre do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Ao lado do candidato a deputado estadual Márcio Pacele (Republicanos), Maurício reencontrou moradores, ouviu demandas e conversou sobre os próximos avanços necessários para a Ponta do Abunã.

Infraestrutura, saúde e melhoria dos serviços nos distritos estiveram entre os principais assuntos. Maurício conhece de perto essa realidade desde o período em que foi vice-prefeito de Porto Velho, na gestão Hildon Chaves, quando a região recebeu ações de pavimentação e recuperação de vias, intervenções nas unidades de saúde e melhorias em estruturas dos distritos. Agora, como deputado federal, defende ampliar essa parceria para que novos investimentos cheguem às comunidades.

As conversas também abriram espaço para demandas das famílias de crianças atípicas, que falaram sobre atendimento especializado, inclusão e a necessidade de uma rede pública cada vez mais próxima. Maurício destacou ainda que o mandato já direcionou recursos para a própria Ponta do Abunã, como os R$ 2 milhões destinados à modernização do Complexo Esportivo de Extrema, reforçando que os distritos devem continuar presentes na distribuição dos investimentos federais.

Para Maurício, voltar à região é também dar continuidade a uma relação construída ao longo dos anos. “Eu conheço a Ponta do Abunã, já estive aqui como vice-prefeito e hoje tenho a oportunidade de ajudar ainda mais como deputado federal. Muita coisa avançou, mas sempre haverá novos desafios. Quero continuar ouvindo as pessoas e trabalhando junto com quem conhece essa região para que os investimentos cheguem cada vez mais aos nossos distritos”, afirmou.