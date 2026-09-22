Montagem da estrutura dos 112 anos altera trânsito no entorno do Prédio do Relógio

Por Jhon Silva

Publicada em 22/09/2026 às 11h49

A montagem da estrutura para a celebração dos 112 anos de Porto Velho já começou e provocou mudanças temporárias no trânsito da região central. As primeiras interdições foram realizadas a partir da noite desta segunda-feira (21), no entorno do Prédio do Relógio.

Nesta primeira etapa, que segue até o dia 29, o fechamento é parcial, concentrado entre Sete de Setembro e a Rua Henrique Dias. Rotas alternativas foram mantidas para veículos e transporte coletivo.

“Começamos com um fechamento parcial para permitir a montagem da estrutura e manter a circulação no entorno”, explicou Antônio Carlos de Freitas, gerente do DIGAV/DETRANS da Semtran.

INTERDIÇÕES

A partir do dia 30, o bloqueio será ampliado no entorno do Prédio do Relógio para a realização da programação. As alterações seguem até o dia 5 de outubro, incluindo o período de desmontagem da estrutura.

“Planejamos as interdições em etapas para organizar os desvios e reduzir os impactos na circulação da região central”, afirmou o secretário da Semtran, Iremar Torres.

“Estamos preparando uma grande estrutura para receber a população e celebrar os 112 anos da nossa cidade. Durante esse período, nossas equipes estarão trabalhando para manter o trânsito organizado”, disse o prefeito Léo Moraes.

112 ANOS

Porto Velho se prepara para três dias de celebração, nos dias 1º, 2 e 3 de outubro, com uma programação especial pelo aniversário de 112 anos da capital.