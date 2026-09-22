CadÚnico no Seu Bairro realiza mais de 190 atendimentos na Praça CEU na  Zona Leste

Por Adaides Batista

Publicada em 22/09/2026 às 11h36

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), levou os serviços do Cadastro Único para a Zona Leste da capital no último sábado (19). A ação, realizada na Praça CEU, no bairro JK, integrou o projeto CadÚnico no Seu Bairro e realizou 194 atendimentos aos moradores da região.

A Unidade Móvel de Cadastramento da Semias esteve no local para realizar novos cadastros, atualização cadastral e transferência de município. A população também recebeu orientações sobre benefícios sociais e encaminhamentos para a rede socioassistencial, conforme a necessidade identificada durante os atendimentos.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os serviços do Cadastro Único das famílias, oferecendo uma alternativa aos moradores que precisariam se deslocar até a Central do Cadastro Único. A descentralização do atendimento também contribuiu para facilitar a atualização dos dados das famílias e ampliar o acesso às políticas públicas de assistência social.

Cadastro atualizado

O Cadastro Único reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda e constitui uma das principais ferramentas utilizadas para acesso a programas e benefícios sociais. A manutenção dos dados atualizados permite que as informações registradas no sistema correspondam à realidade das famílias, observados os critérios específicos de cada programa.

Francisca Bentes, 72 anos, moradora do bairro Mariana, procurou o CadÚnico no Seu Bairro para realizar seu Cadastro Único. Ela elogiou a iniciativa da Prefeitura e destacou a facilidade de ter o serviço próximo de casa.

“Soube que a Prefeitura iria atender aqui na Praça CEU pelo meu filho, que viu o aviso no celular. Para nós, idosos, que temos certa dificuldade de locomoção, é muito bom ter um serviço assim perto de casa. Um trabalho como esse deve ser elogiado, porque realmente nos ajuda”.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a realização do atendimento diretamente nos bairros facilitou o acesso das famílias aos serviços.

“Levar o atendimento para mais perto das famílias facilita o acesso ao Cadastro Único e permite que elas atualizem seus dados, façam novos cadastros e recebam orientações sobre os benefícios e serviços disponíveis”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância da descentralização dos serviços públicos.

“Quando a Prefeitura leva os serviços para dentro das comunidades, facilita o acesso da população e reduz a necessidade de deslocamento. É uma forma de estar mais próxima das famílias e garantir que elas tenham acesso aos serviços públicos”.

A ação na Zona Leste integrou a estratégia da Semias de descentralizar os atendimentos e ampliar a presença do Cadastro Único nos bairros de Porto Velho, aproximando os serviços das famílias e fortalecendo o acesso às políticas socioassistenciais.