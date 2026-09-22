Aires Mota critica polarização, chama impeachment de ministros do STF de “pauta burra” e vê Lula com chance de vitória no 1º turno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/09/2026 às 11h15

O candidato ao Senado Aires Mota (PV) criticou a polarização política, rejeitou transformar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal em eixo de campanha e afirmou acreditar que o presidente Lula pode chegar ao primeiro turno com possibilidade de vitória. As declarações foram dadas durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado por Robson Oliveira.

“O candidato que leva isso como bandeira de campanha eu posso falar até assim que é uma pauta burra, porque isso não traz benefício para Rondônia.”

Ao tratar do STF, Aires afirmou que não pretende fazer de eventual cassação de ministros uma bandeira eleitoral. Segundo ele, caso um processo de impeachment chegue ao Senado, a análise deverá considerar as provas, o rito legal e os elementos jurídicos apresentados. O candidato disse que poderá votar favoravelmente à medida se entender que houver fundamento para a punição, mas sustentou que saúde, infraestrutura e outros problemas de Rondônia devem ocupar posição central na atuação parlamentar.

“Se tiver um processo de cassação de algum ministro, com certeza absoluta, eu junto com o meu corpo jurídico vamos analisar todo o processo item por item e vamos tomar a nossa decisão.”

Aires também fez críticas ao ambiente de confronto entre direita e esquerda. Segundo ele, a polarização tem levado parte do eleitorado a escolher candidatos mais pela rejeição ao campo adversário do que pelas propostas apresentadas. No encerramento da entrevista, afirmou que os dois lados possuem perfis políticos distintos internamente e defendeu que a escolha eleitoral seja feita com base em trajetória, propostas e atuação.

“Hoje estão querendo que você decida o seu voto pela força do ódio. Estão querendo que você vote em um porque tem ódio do outro e vice-versa.”

Na disputa presidencial, o candidato do PV avaliou que Lula pode se beneficiar da fragmentação da direita. Aires afirmou enxergar o campo adversário dividido entre diferentes candidaturas e disse considerar possível uma vitória do petista ainda no primeiro turno. A declaração foi apresentada por ele como uma avaliação do cenário eleitoral e não como resultado de pesquisa.

“Na minha humilde avaliação, eu vejo que o Lula tem chance até de ganhar no primeiro turno.”

Assista à entrevista: