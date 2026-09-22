Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste abre seletivo com 39 vagas e salários de até R$ 7,9 mil

Por ROLNEWS

Publicada em 22/09/2026 às 10h26

A Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com 39 vagas imediatas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 7.956,15, além de adicionais previstos para alguns cargos.

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As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função.

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As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 25 de setembro, por meio do site do processo seletivo da Prefeitura.

A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos, considerando formação acadêmica, cursos de qualificação e experiência profissional. Para o cargo de motorista, também haverá prova prática.

Confira as vagas e salários

Médico Clínico Geral: 4 vagas; R$ 7.956,15 + adicional conforme lei; 40 horas semanais;

Enfermeiro Atenção Básica: 2 vagas; R$ 2.972,29 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;

Nutricionista (40h): 1 vaga; R$ 2.540,50 + adicional conforme lei;

Nutricionista (20h): 1 vaga; R$ 1.621 + adicional conforme lei;

Odontólogo: 1 vaga; R$ 3.000 + adicional conforme lei; 40 horas;

Fisioterapeuta: 2 vagas; R$ 2.800 + adicional conforme lei; 40 horas;

Assistente Social: 1 vaga; R$ 2.800 + adicional conforme lei; 30 horas;

Psicólogo: 1 vaga; R$ 3.228,76 + adicional conforme lei; 40 horas;

Biomédico: 1 vaga; R$ 2.540,50 + adicional conforme lei; 40 horas;

Técnico de Enfermagem, com prioridade para Atenção Básica: 10 vagas; R$ 1.621 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;

Técnico de Enfermagem para Sala de Vacina: 2 vagas; R$ 1.621 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;

Técnico em Saúde Bucal: 2 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas;

Técnico em Laboratório: 1 vaga; R$ 2.200 + adicional conforme lei; 40 horas;

Técnico em Radiologia (Raio-X): 3 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 24 horas;

Agente de Endemias: 2 vagas; R$ 3.242; 40 horas;

Fiscal Sanitário: 1 vaga; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas;

Motorista: 4 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas.

Contratos terão duração de 12 meses

De acordo com o edital, os profissionais selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet dentro do prazo estabelecido e acompanhar as demais etapas do processo seletivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste.