Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste abre seletivo com 39 vagas e salários de até R$ 7,9 mil

A Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com 39 vagas imediatas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.621 a R$ 7.956,15, além de adicionais previstos para alguns cargos.
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As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função.
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As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 25 de setembro, por meio do site do processo seletivo da Prefeitura.
A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos, considerando formação acadêmica, cursos de qualificação e experiência profissional. Para o cargo de motorista, também haverá prova prática.
Confira as vagas e salários
Médico Clínico Geral: 4 vagas; R$ 7.956,15 + adicional conforme lei; 40 horas semanais;
Enfermeiro Atenção Básica: 2 vagas; R$ 2.972,29 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;
Nutricionista (40h): 1 vaga; R$ 2.540,50 + adicional conforme lei;
Nutricionista (20h): 1 vaga; R$ 1.621 + adicional conforme lei;
Odontólogo: 1 vaga; R$ 3.000 + adicional conforme lei; 40 horas;
Fisioterapeuta: 2 vagas; R$ 2.800 + adicional conforme lei; 40 horas;
Assistente Social: 1 vaga; R$ 2.800 + adicional conforme lei; 30 horas;
Psicólogo: 1 vaga; R$ 3.228,76 + adicional conforme lei; 40 horas;
Biomédico: 1 vaga; R$ 2.540,50 + adicional conforme lei; 40 horas;
Técnico de Enfermagem, com prioridade para Atenção Básica: 10 vagas; R$ 1.621 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;
Técnico de Enfermagem para Sala de Vacina: 2 vagas; R$ 1.621 + complemento do Piso da Enfermagem; 40 horas;
Técnico em Saúde Bucal: 2 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas;
Técnico em Laboratório: 1 vaga; R$ 2.200 + adicional conforme lei; 40 horas;
Técnico em Radiologia (Raio-X): 3 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 24 horas;
Agente de Endemias: 2 vagas; R$ 3.242; 40 horas;
Fiscal Sanitário: 1 vaga; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas;
Motorista: 4 vagas; R$ 1.621 + adicional conforme lei; 40 horas.
Contratos terão duração de 12 meses
De acordo com o edital, os profissionais selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.
Os interessados devem realizar a inscrição pela internet dentro do prazo estabelecido e acompanhar as demais etapas do processo seletivo pelos canais oficiais da Prefeitura de Novo Horizonte do Oeste.
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