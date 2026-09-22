Homem é encontrado morto com marcas de tiros e corpo carbonizado

Por NewsRondônia

Publicada em 22/09/2026 às 09h30

Um homem identificado pelas iniciais A. S. R. foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira, 21 de setembro de 2026, no distrito de Vila Nova Samuel, localizado no município de Candeias do Jamari, em Rondônia. De acordo com as informações apuradas pelas autoridades policiais no local, a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo provocadas por disparos de arma de fogo, indicando a violência do ataque ocorrido na região.

Após a execução, os criminosos teriam carbonizado o corpo do homem e o abandonado em uma área isolada do distrito, em uma clara tentativa de dificultar o reconhecimento físico da vítima e apagar vestígios que pudessem auxiliar nas investigações policiais. A Polícia Militar foi acionada por moradores da localidade, isolou imediatamente toda a cena do crime e garantiu a preservação dos indícios até a chegada dos órgãos técnicos competentes.

Equipes da perícia criminal realizaram os levantamentos de praxe no endereço para coletar evidências que ajudem a esclarecer a dinâmica e a autoria do homicídio. Em seguida, o corpo foi removido pelo veículo da funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames necroscópicos. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiram as investigações do caso para desvendar a motivação do assassinato.