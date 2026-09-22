Rumo ao Senado: Sílvia Cristina reúne milhares de mulheres Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 09h46

Uma noite de muita festa, emoção e força política: Assim foi o evento Elas do Bem, que reuniu milhares de mulheres em apoio à candidatura de Sílvia Cristina ao Senado, em Porto Velho. A noite reuniu candidatas, lideranças e apoiadores numa grande mobilização na reta final de campanha.

“Foi uma festa linda! Muitas mulheres de mãos dadas, somando com a nossa campanha, no time do bem e do trabalho. Uma alegria enorme contar com a presença de tantas mulheres, com sua energia e disposição para trabalhar para fortalecer ainda mais a nossa candidatura”, disse Silvia Cristina.

Além de candidatas e candidatos que apóiam Sílvia ao Senado, o evento contou ainda com a presença do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que fortaleceu o seu pedido de votos para a futura senadora.

Sílvia Cristina reforçou que “nós mulheres, somos a maioria do eleitorado e temos que ser protagonistas. Muito bom ver essa casa lotada e compartilhar essa energia maravilhosa. As mulheres escolheram o lado do bem e vamos juntas para a vitória ao Senado”, finalizou.