Wiveslando Neiva propõe ações para aumentar produção e renda no campo

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 09h45

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) tem destacado, durante sua campanha, a importância do fortalecimento da agricultura familiar como uma das formas de contribuir para o desenvolvimento da economia de Rondônia, gerar emprego e ampliar a renda dos produtores rurais.

Para Wiveslando Neiva, o setor representa uma parcela importante da produção agrícola do estado e precisa contar com políticas públicas que ofereçam melhores condições para quem vive e trabalha no campo.

“A agricultura familiar é uma grande força do nosso estado. Aproximadamente 70% da nossa produção agrícola vem da agricultura familiar e quem vive no campo sabe o quanto o produtor trabalha duro, acorda cedo, enfrenta sol e chuva, estrada ruim e supera todas as dificuldades para poder colocar sua produção em frente”, destacou.

Ao longo dos últimos anos, Wiveslando Neiva acompanhou o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) em inúmeras demandas relacionadas ao setor produtivo, participando de agendas, acompanhando entregas e conhecendo de perto as necessidades enfrentadas pelos produtores rurais em diferentes regiões de Rondônia.

Segundo ele, o papel do poder público deve ser criar condições para que o produtor possa trabalhar, investir e ampliar sua produção. “Eu acredito que o produtor rural não precisa de favor, mas sim de oportunidade e condições para produzir cada vez mais”, afirmou Wiveslando.

Dentre as medidas que pretende defender, estão ações voltadas à assistência técnica, disponibilização de equipamentos, melhoria das estradas rurais, incentivo à produção e criação de melhores condições para a comercialização dos produtos da agricultura familiar.

“Eu conheço de perto essa realidade. Vou defender políticas que fortaleçam a agricultura familiar com assistência técnica, equipamentos, estradas melhores, incentivo à produção e, principalmente, melhores condições para que o produtor consiga comercializar aquilo que produz”, ressaltou.

Wiveslando Neiva também destacou que o fortalecimento do produtor rural tem impacto direto na economia dos municípios, beneficiando não apenas as famílias que vivem no campo, mas toda a cadeia produtiva. “Quando a gente apoia o produtor rural, a gente não está apenas ajudando uma família. Nós estamos movimentando a economia do município, gerando emprego e colocando alimento na mesa das pessoas”, concluiu.