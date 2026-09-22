Rússia diz vice-chanceler teve visto negado para entrar nos EUA e critica governo Trump:

A Rússia afirmou nesta terça-feira (22) que o vice-ministro das Relações Exteriores, Alexander Alimov, teve seu visto negado para entrar nos Estados Unidos e chamou o incidente de "ato hostil".
A informação foi divulgada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, horas antes do início da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A Rússia enviou representantes do governo Putin para os EUA e afirmou que Alimov estava na comitiva oficial.
Peskov afirmou que a negativa de visto a Alimov contradiz obrigações dos EUA como país-sede da ONU. "Vamos levar o caso a Washington", afirmou. O porta-voz mencionou que a autoridade "está a caminho da ONU", em referência à Assembleia Geral, segundo a agência estatal russa Tass.
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Ainda não se sabia, até a última atualização desta reportagem, se o voo de Alimov havia chegado aos EUA ou o que ocorrerá quando ele desembarcar.
O chanceler russo, Sergey Lavrov, viajou para a Assembleia Geral da ONU e terá reunião bilateral com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na quarta-feira, segundo a mídia estatal russa.
O governo Trump não havia se pronunciado de forma oficial sobre a acusação da Rússia até a última atualização desta reportagem.
O Irã, com quem os EUA estão em guerra desde fevereiro, já havia denunciado na segunda-feira que os EUA recusaram vistos para jornalistas da equipe do presidente Masoud Pezeshkian para a Assembleia Geral da ONU.
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