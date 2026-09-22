Conheça Bruno Avelar, empresário que estava em helicóptero sumido

Por IG

Publicada em 22/09/2026 às 10h04

O empresário Bruno Avelar, de 41 anos, é um dos ocupantes do helicóptero que desapareceu em Santa Catarina, na tarde desta segunda-feira (21). A aeronave também levava o cantor Rick, 59 anos, da dupla com Renner, além de um videomaker e o piloto, segundo informações divulgadas pela assessoria do sertanejo.

A aeronave decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim. Entretanto, o contato foi perdido durante o trajeto, e as buscas foram concentradas na região serrana do estado, incluindo áreas de Urubici e São Joaquim. A Força Aérea Brasileira (FAB) e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participam da operação.

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Até a última atualização das autoridades e dos veículos consultados, não havia confirmação de acidente envolvendo a aeronave. A empresa proprietária do helicóptero também pediu cautela com informações não verificadas.

Hoje, a operações de busca pelo helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, entraram em uma nova fase. O Corpo de Bombeiros adotou uma estratégia de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave.

Na manhã desta terça-feira (22), as equipes passaram a utilizar drones equipados com câmeras térmicas para varrer a vegetação fechada e sobrevoar áreas de difícil acesso por terra, contornando os obstáculos causados pelo terreno íngreme e pelas condições meteorológicas na Serra Catarinense.

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Quem é Bruno Avelar?

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Bruno Avelar é natural de Minas Gerais e construiu sua carreira principalmente no mercado de networking, empreendedorismo e mentorias. O influenciador é fundador do projeto O Poder do Network, voltado à realização de eventos, palestras e conexões entre empresários e profissionais.

Avelar é empresário, educador, palestrante e investidor, além de escritor.

Reprodução/Instagram/@brunoavelar

Empresário Bruno Avelar

Avelar saiu do Brasil aos 18 anos e passou cerca de 20 anos exterior. Em conversa ao podcast Sala do Rascunho, o profissional contou que começou a trabalhar ainda na adolescência, aos 14 anos, como maquiador.

Durante o período fora do país, viveu em lugares como Portugal, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Conforme os relatos do próprio empresário, nos Estados Unidos ele chegou a organizar, durante cinco anos, feiras de cosméticos que reuniam mais de 40 marcas.

Antes de se dedicar ao empreendedorismo e às palestras, ele também teve diferentes ocupações durante o período em que viveu no exterior. O perfil profissional divulgado pelo projeto criado por ele cita trabalhos como vendedor, vigia, pedreiro, copeiro e garçom.

Ao retornar ao Brasil, ele passou a morar em Alphaville, na Grande São Paulo, onde também mantém parte de sua estrutura profissional.

A atuação de Bruno Avelar o aproximou de personalidades conhecidas do esporte e do entretenimento, como Neymar. Ele possuí certa proximidade com a família do jogador e já participou de eventos ligados ao Instituto Projeto Neymar Jr. O empresário também já esteve em leilões beneficentes promovidos pelo instituto.

Amizade com Rick

Ainda que grande parte do público não saiba, sua amizade com Rick não é de agora. O cantor e o empresário apareceram juntos em diferentes ocasiões e fazem parte do mesmo círculo de relacionamento.

Prova disso é que Rick esteve na festa de aniversário de 41 anos de Bruno, que aconteceu em março deste ano, em Alphaville. O evento reuniu outros nomes conhecidos, como Renner, Simone Mendes e Neymar Pai.

Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, os dois também apareceram juntos nas redes sociais. Na manhã de segunda-feira (21), Rick publicou imagens em que aparece ao lado de Avelar, em Jundiaí, no interior de São Paulo, antes de embarcarem no jato que os levou até Santa Catarina.

Casado

Bruno Avelar passou por uma mudança importante na vida pessoal neste ano: ele se casou em agosto de 2026. A união com Lilian Avelar foi oficializada antes da celebração realizada no início de agosto, no Rio de Janeiro. A festa reuniu familiares, amigos e convidados conhecidos do casal.