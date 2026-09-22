Por dentro da integridade pública: TCE-RO seleciona assessor para atuação estratégica com remuneração superior a R$ 13 mil

Por TCE-RO

Publicada em 22/09/2026 às 10h53

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) abriu processo seletivo para o cargo em comissão de assessor de corregedor. É uma oportunidade voltada a profissionais que desejam atuar diretamente no fortalecimento da ética, da transparência e da qualidade da gestão pública.

Com remuneração de R$ 13.273,58, o futuro novo servidor integrará a Corregedoria-Geral, área responsável por impulsionar melhorias internas e assegurar que a atuação institucional gere resultados concretos para a sociedade.

Mais do que uma vaga, trata-se de uma posição estratégica no aperfeiçoamento do controle público, contribuindo para uma administração mais eficiente, íntegra e alinhada às necessidades do cidadão.

As inscrições estarão abertas de 15 a 25 de setembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo Tribunal, neste link: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q4lgXXlvJkihtDQwymwxkBRInbNTbXNJua9PWxTTXTBURUVXSjFLWFc4QTlLMVNVUDlDMzlVU0pLRS4u

TRANSFORMAÇÃO NA PRÁTICA

O assessor de corregedor atua no centro das ações que buscam aprimorar o funcionamento do Tribunal. Entre suas atribuições estão a análise e instrução de processos, realização de estudos técnicos e o apoio em correições e inspeções.

Na prática, esse trabalho contribui para identificar falhas, propor soluções e fortalecer os mecanismos internos de controle, refletindo em decisões mais qualificadas e em serviços públicos mais eficientes para a população.

Ao apoiar a melhoria contínua dos processos administrativos, o profissional ajuda o Tribunal a cumprir sua missão de induzir boas práticas na gestão pública e promover resultados que impactam diretamente a vida das pessoas.

QUEM O TCE-RO BUSCA

A seleção é destinada a profissionais com graduação em Direito e experiência profissional em assessoria jurídica, adquirida no exercício de cargo, emprego ou função no âmbito da Administração Pública.

Além da formação técnica, o candidato deverá apresentar perfil comportamental compatível com o exercício de cargo de natureza de assessoramento, com conhecimentos, habilidades e atitudes voltados ao apoio técnico-administrativo, à organização e ao acompanhamento de demandas institucionais.

Deve, ainda, demonstrar capacidade de planejamento, análise, articulação, comunicação clara e objetiva, atuação colaborativa, responsabilidade na condução de informações e processos, postura ética, comprometimento com a qualidade das entregas, responsabilidade institucional e alinhamento às diretrizes e aos valores organizacionais.

SELEÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS

O processo seletivo será composto por quatro etapas: análise curricular e do memorial, prova teórica e/ou prática, avaliação comportamental e entrevista técnica e/ou comportamental.

As fases ocorrerão ao longo dos meses de setembro, outubro e novembro, com divulgação dos resultados no Diário Oficial eletrônico do TCE-RO.

Por se tratar de cargo em comissão, a seleção não gera direito à nomeação, ficando a decisão final a critério da Administração.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem preencher o formulário eletrônico dentro do prazo estipulado no edital. Inscrições fora do período ou por outros meios não serão aceitas.

Ao selecionar profissionais qualificados para atuar na Corregedoria, o TCE-RO reforça seu compromisso com a melhoria contínua da administração pública, ampliando a eficiência institucional e contribuindo para que o controle externo se traduza em benefícios reais para a sociedade.