Buscas por helicóptero com cantor Rick seguem com drone térmico

Por IG

Publicada em 22/09/2026 às 09h59

As operações de busca pelo helicóptero que transportava o cantor sertanej o Rick, da dupla com Renner, entraram em uma nova fase da manhã desta terça-feira (22), em Santa Catarina. Diante do segundo dia de buscas, o Corpo de Bombeiros adotou uma estratégia de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave desaparecida desde a tarde de segunda-feira (21).

A nova etapa dos trabalhos concentra esforços na zona rural de Urubici (SC), local apontado como um dos últimos pontos de contato e sinais de celulares.

As equipes passaram a utilizar drones equipados com câmeras térmicas para varrer a vegetação fechada e sobrevoar áreas de difícil acesso por terra, contornando os obstáculos causados pelo terreno íngreme e pelas condições meteorológicas na Serra Catarinense.

O equipamento capaz de capturar o calor emitido por corpos e objetos está sendo utilizado nas buscas na região de Urubici. A operação conta com diferentes frentes de trabalho, envolvendo Defesa Civil, forças de segurança e equipes de inteligência.