Colisão entre dois veículos deixa dois feridos na RO-383 em Cacoal

Por O Minuto Notícia

Publicada em 22/09/2026 às 09h15

Dois veículos se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira, dia 21 de setembro, na RO-383, antiga Linha 208, conhecida como rodovia Everaldo Góes. Segundo informações preliminares, duas pessoas teriam ficado feridas.

Imagens feitas por uma pessoa que passava pelo local mostram danos intensos na parte da frente dos dois veículos. Um deles ficou fora da pista. As imagens, por si só, não permitem confirmar como ocorreu a colisão.

Há informações de que o Corpo de Bombeiros foi acionado e de que a Polícia Militar foi avisada. Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o que provocou o acidente.