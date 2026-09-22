O que Lula e Zohran Mamdani discutiram durante encontro em Nova York?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (21) com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante sua passagem pelos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Foi o primeiro encontro entre os dois. A conversa ocorreu na residência do representante do Brasil na ONU, no Upper East Side, e teve como principais temas o custo de vida, a pobreza e políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.
Mamdani, de 34 anos, afirmou que Lula representa uma referência para sua atuação política e destacou especialmente as políticas brasileiras voltadas aos trabalhadores e às camadas mais pobres da população.
"Foi uma honra mostrar a ele como ele foi uma inspiração para muitos de nós para defender os trabalhadores, os que vivem em dificuldade. O senhor tem sido uma fonte de inspiração para todos nós", afirmou o prefeito.
Custo de vida foi um dos principais assuntos
Durante a conversa, Lula perguntou a Mamdani sobre os principais problemas sociais enfrentados por Nova York.
O prefeito respondeu que o custo de vida está entre os maiores desafios da cidade.
"Nós vivemos na cidade mais cara das Américas. A terceira cidade mais cara do mundo. E um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza", afirmou Mamdani.
Segundo a Reuters, o democrata disse que pretende buscar inspiração em políticas sociais implementadas no Brasil para enfrentar dificuldades relacionadas principalmente a despesas com alimentação e moradia.
Lula, por sua vez, ressaltou que cidades ricas também convivem com desigualdade e afirmou que populações mais pobres frequentemente ficam à margem das políticas públicas.
"Em toda e qualquer cidade do mundo, os pobres sofrem o esquecimento, a falta de políticas públicas", afirmou o presidente brasileiro.
Lula também elogia Mamdani
O presidente brasileiro também fez elogios ao prefeito. Lula destacou a juventude de Mamdani e afirmou esperar que ele mantenha as propostas apresentadas durante a campanha, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento da pobreza e da desigualdade.
"Como ele é uma pessoa muito jovem, que tem muitos anos de vida pela frente, eu espero que ele esteja preparado para se transformar num grande soldado, para colocar fim ou diminuir a pobreza e a invisibilidade que vivem os pobres", disse Lula após a reunião.
Nas redes sociais, o presidente afirmou ainda que a conversa abordou a defesa da democracia e o enfrentamento do extremismo e da desinformação.
Lula também convidou Mamdani para visitar o Brasil.
Camisas de futebol marcam encontro
Ao fim da reunião, os dois trocaram presentes ligados ao futebol.
Lula entregou ao prefeito uma camisa do Corinthians. Mamdani presenteou o presidente com uma camisa personalizada de Nova York produzida para a Copa do Mundo.
O encontro fez parte da agenda de Lula em Nova York na véspera de seu discurso na abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU.
Nesta segunda-feira, o presidente também se reuniu com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e com o senador norte-americano Bernie Sanders. As conversas incluíram temas como integração regional, democracia, multilateralismo e combate à desinformação.
Lula discursa nesta terça-feira (22) na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, o Brasil é o primeiro país a falar na abertura do debate geral.
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