O que Lula e Zohran Mamdani discutiram durante encontro em Nova York?

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 22/09/2026 às 09h38

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (21) com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante sua passagem pelos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Foi o primeiro encontro entre os dois. A conversa ocorreu na residência do representante do Brasil na ONU, no Upper East Side, e teve como principais temas o custo de vida, a pobreza e políticas públicas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Mamdani, de 34 anos, afirmou que Lula representa uma referência para sua atuação política e destacou especialmente as políticas brasileiras voltadas aos trabalhadores e às camadas mais pobres da população.

"Foi uma honra mostrar a ele como ele foi uma inspiração para muitos de nós para defender os trabalhadores, os que vivem em dificuldade. O senhor tem sido uma fonte de inspiração para todos nós", afirmou o prefeito.

Custo de vida foi um dos principais assuntos

Durante a conversa, Lula perguntou a Mamdani sobre os principais problemas sociais enfrentados por Nova York.

O prefeito respondeu que o custo de vida está entre os maiores desafios da cidade.

"Nós vivemos na cidade mais cara das Américas. A terceira cidade mais cara do mundo. E um em cada quatro nova-iorquinos vive na pobreza", afirmou Mamdani.

Segundo a Reuters, o democrata disse que pretende buscar inspiração em políticas sociais implementadas no Brasil para enfrentar dificuldades relacionadas principalmente a despesas com alimentação e moradia.

Lula, por sua vez, ressaltou que cidades ricas também convivem com desigualdade e afirmou que populações mais pobres frequentemente ficam à margem das políticas públicas.

"Em toda e qualquer cidade do mundo, os pobres sofrem o esquecimento, a falta de políticas públicas", afirmou o presidente brasileiro.

Lula também elogia Mamdani

O presidente brasileiro também fez elogios ao prefeito. Lula destacou a juventude de Mamdani e afirmou esperar que ele mantenha as propostas apresentadas durante a campanha, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento da pobreza e da desigualdade.

"Como ele é uma pessoa muito jovem, que tem muitos anos de vida pela frente, eu espero que ele esteja preparado para se transformar num grande soldado, para colocar fim ou diminuir a pobreza e a invisibilidade que vivem os pobres", disse Lula após a reunião.

Nas redes sociais, o presidente afirmou ainda que a conversa abordou a defesa da democracia e o enfrentamento do extremismo e da desinformação.

Lula também convidou Mamdani para visitar o Brasil.

Camisas de futebol marcam encontro

Ao fim da reunião, os dois trocaram presentes ligados ao futebol.

Lula entregou ao prefeito uma camisa do Corinthians. Mamdani presenteou o presidente com uma camisa personalizada de Nova York produzida para a Copa do Mundo.

O encontro fez parte da agenda de Lula em Nova York na véspera de seu discurso na abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU.

Nesta segunda-feira, o presidente também se reuniu com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e com o senador norte-americano Bernie Sanders. As conversas incluíram temas como integração regional, democracia, multilateralismo e combate à desinformação.

Lula discursa nesta terça-feira (22) na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, o Brasil é o primeiro país a falar na abertura do debate geral.