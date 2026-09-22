Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/09/2026 às 14h30

Dois jogos entre EC Grêmio e EC Eldorado/Cachoeira abrem neste domingo, 27 de setembro, a programação do Campeonato Municipal de Futebol 2026 em Espigão do Oeste. As partidas serão realizadas no Estádio Luizinho Turatti.

O primeiro confronto está marcado para as 13h45 e será válido pela Série B. Mais tarde, às 16h, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela Série A da competição municipal.

A rodada marca o início do campeonato no município e terá as arquibancadas do Luizinho Turatti como ponto de encontro das torcidas para os dois jogos programados no domingo.

Campeonato Municipal de Futebol 2026 começa domingo em Espigão do Oeste

Estádio Luizinho Turatti recebe dois confrontos entre EC Grêmio e EC Eldorado/Cachoeira pelas Séries B e A

Dois jogos entre EC Grêmio e EC Eldorado/Cachoeira abrem neste domingo, 27 de setembro, a programação do Campeonato Municipal de Futebol 2026 em Espigão do Oeste. As partidas serão realizadas no Estádio Luizinho Turatti.

O primeiro confronto está marcado para as 13h45 e será válido pela Série B. Mais tarde, às 16h, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela Série A da competição municipal.

A rodada marca o início do campeonato no município e terá as arquibancadas do Luizinho Turatti como ponto de encontro das torcidas para os dois jogos programados no domingo.