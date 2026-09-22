Prefeitura realiza serviços de drenagem e terrapalnagem n bairro Itaporanga

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h32

A Prefeitura de Pimenta Bueno está realizando serviços de drenagem e terraplanagem no bairro Itaporanga, com intervenções nas ruas Larissa Aparecida Piffer Bellina, Alberto Godooy Haussem e Maria Judite Cardoso dos Santos.

As equipes trabalham na execução da drenagem, movimentação e nivelamento do solo e preparação das vias. Os serviços fazem parte de uma etapa importante para preparar as ruas para, posteriormente, receberem a pavimentação asfáltica.

A intervenção também contribui para melhorar o escoamento das águas e as condições de trafegabilidade, proporcionando mais mobilidade e segurança para os moradores.

Os trabalhos de infraestrutura seguem em andamento no bairro, acompanhando as etapas necessárias para a melhoria das vias.